Pablo Pírez confiesa los dos jugadores de Liga que le gustaría ver en Real España

El defensor uruguayo Pablo Pírez habló de los primeros meses en el Real España, contó los jugadores del club que le han sorprendido y dio sin tapujo los nombres de dos futbolistas que ficharía para la realeza.

¡Tres fallecieron! ¿Dónde están los últimos 15 entrenadores del Motagua antes de Diego?

"Los que me sorprendieron más fueron Jhow Benavídez y el "Chino" López. no había jugado con un compañero como Jhow, con la pegada y lo que es como jugador que en todo momento te está pidiendo una pelota, si no se la das se calienta (enoja). Falta un minutos, vamos empatados, te la pide igual y toma el riesgo como si tuviera 35 años, como si toda la vida hubiera jugado en Liga", dijo en live con el conjunto aurinegro.

Al charrúa lo llenaron de preguntas, una de ellas fue: ¿Qué jugador de Liga Nacional te gustaría ver en el equipo? "Te podría decir Mario (Martínez), ja, ja. Para ponerle presión para que venga".

¿Qué jugador extranjero traería a La Máquina? Fue otra de las interrogantes y no vaciló. "El de Olimpia, al Chaco (Maidana). Creo que es un muy buen jugador".

Sobre el calor de San Pedro Sula

El zaguero contó lo que vivió el día que acompaño a miembros de la Mega Barra a entregar víveres al bordo de la Colonia Bográn y lo que sintió al ver a un niño descalzo esperando para saludarlo.

"Le comentaba a un colega del calor que pasamos cuando fuimos a entregar con la barra. Compartí una foto que nos sacamos con la policía, había un nenito chiquitito que vino a saludarnos y ¡estaba descalzo!. Yo justo miro el celular y decía 42 grados. Yo transpiraba con la mascarilla, los guantes, no podía con el calor, cuando miro al chiquitín bajo el sol, sobre las piedras y no se quemaba, le dimos un beso, lo abrazamos. No podíamos creer cómo no siente el calor. La verdad que nos salvó la cuarentena, porque pasamos en la habitación con aire", dijo.

Si el fútbol hondureño es similar al uruguayo, ¿por qué ellos si llegan a la élite?

"No sé si hay diferencia. Hay muchos jugadores que podrían ser un Cavani o un Suárez. Pasa que el jugador uruguayo a los 16 o 17 años si tiene la posibilidad de irse del país, se va. No creo que el hondureño piense igual de que si tiene la posibilidad de irse, prefiere quedarse en un club grande como Olimpia, Real España. Piensan en quedarse, que irse al exterior o capaz que afuera sueñan con la MLS. No sé si se animen a irse con 16 años a Europa, el uruguayo ya está preparado con eso, de chico sueña y no importa la familia, se van por sus sueños" cerró.