Medford removió el pasado y habló de su salida del Real España: "A mí me gustan las cosas muy rectas"

Hernán Medford compareció en un Live con Diario DIEZ a través de Facebook y Youtube donde dejó ver su molestia por las críticas que recibió tras su repentina decisión de abandonar el banquillo técnico del Real España durante el Apertura 2019.

El 'Pelícano' habló de su ida de Honduras y asegura que no dejó "botado" a la máquina porque le salió la oferta del Cartaginés, misma de la que dijo que en lo económico era inferior a lo que percibía en Honduras.

"Cuando yo me fui hubo críticas que no venían ni al caso, las famosas críticas de hablar antes de averiguar, me fui de Real España porque las cosas no estaban bien, a mí me gustan las cosas muy rectas, serias, yo quiero a los directivos del Real España, los respeto mucho pero a veces tal vez no están las condiciones a lo que uno quiere para seguir trabajando", comenzó explicando el actual timonel del Cartaginés.

Luego ahondó más en el tema y aseguró: "Por eso yo me fui del Real España no porque me salió una oferta aquí. Sí me salió y la acepté porque vi que era una oportunidad para mejorar de lo que yo estaba haciendo. En cuanto al nivel económico era hasta menos de lo que yo recibía en el Real España".





"Hoy el señor Burbara, que es mi gran amigo, sabe porque yo me fui, sabe que las cosas no andaban bien, no porque él quería sino porque las circunstancias se dieron. Es un equipo que yo quiero y respeto y les deseo todo lo mejor, yo sé que algún día podré volver, y la afición lo tiene que entender, pero yo no soy una persona para salir hablando nada de nadie, yo me la como, me comí la bronca, me aguanté todo, pero yo sé lo que pasó y antes que todo, respeto a mis amigos y me como la bronca por mis amigos", finalizó explicando sobre el tema.

Hernán Medford dejó el banquillo del Real España en septiembre del 2019 y después de trabajar con el equipo durante la pretemporada, pudo dirigirlo en 11 partidos del Torneo Apertura, donde apenas pudo obtener 11 puntos, dejándolo en el octavo puesto.