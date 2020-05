Honduras sobrepasa los 3 mil contagios de Covid-19; se confirmaron 145 casos más

El coronavirus sigue cobrando víctimas en Honduras. Este miércoles ya se sobrepasa la línea de las tres mil personas infectadas luego que se confirmaran este día 145 casos positivos, llegando a 3,100 en lo que va de la pandemia desde el 11 de marzo que se dio el caso cero.

Ver más: ¡En Costa Rica reanudan el fútbol en medio del COVID-19!



El principal foco sigue siendo el Valle de Sula, con San Pedro Sula como el sitio principal de infectados que mantiene en zozobra a los ciudadanos, que se mantienen encerrados con el toque de queda. Le sigue Francisco Morazán como la segunda zona más afectada.



Además, Sinager ha confirmado el deceso de 4 personas, llegando a 151 muertos. Honduras sigue siendo uno de los países de Latinoamérica con la tasa más alta de mortalidad de la enfermedad que se originó en la ciudad de Wuhan, China.

SUMAN MUERTES EN HONDURAS

Dos fallecidos son de Cortés y dos del Departamento de Yoro. “La letalidad es el número de fallecidos y el total de la enfermedad, esto es el concepto de la letalidad. En este momento la letalidad es de 4.8%”, explicó el doctor Francis Contreras en cadena de radio y televisión.



Las autoridades hondureñas, siguen haciendo énfasis en la población de no salir de casa, pues por ahora no se va a levantar el confinamiento ya que la pandemia está en su etapa de propagación total donde infectarse es más fácil. Es más complejo hacer cercos epidemiológicos.



Pero no todas son malas noticias, también se ha confirmado la recuperación de 6 valientes que le han ganado la partida al Covid-19. Hay que recordar que solo hay que salir de casa cuando sea una emergencia y de hacerlo, tomar todas las medidas de bioseguridad.





RESUMEN DEL MIÉRCOLES 20-05-20

Casos confirmados hoy: 145

Casos positivos totales: 3100

Muertos hoy: 4

Total de muertos: 151

Recuperados hoy: 6

Total de recuperados: 355