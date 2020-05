Juan Obelar sobre el futbolista hondureño: "Tienen una desconcentración muy fácil"

Dejó huella en su paso por el fútbol hondureño y hoy como entrenador, Juan Obelar contó qué impide al jugador hondureño dar ese salto de calidad en el balompié mundial.

Luego de su exitoso paso por Marathón, se marchó a jugar con el Millonarios de Colombia y su experiencia no fue como lo esperaba. ¿El motivo? Lo explica.

"Cuando vine a Marathón en el plantel había jugadores con cierto recorrido como Emil, Sabillón, Coello, Beata, que a uno le ayudaron y le hicieron más fácil la cosa. En Colombia era distinto, el jugador más grande era yo, muchos cipotes con menos de una temporada en primera. Uno asumió un rol, no difícil, pero sí complicado. Se hizo dentro de las posibilidades lo mejor, pero los resultados no fueron lo mejor", inició contando en el programa Sin Anestesia.

Juan tuvo que retirar temprano tras un accidente en 2013 donde perdió cuatro dedos de su mano izquierda. Pero no se rindió, sacó los cursos de técnico. Ahora es asistente del Club Sportivo Cerrito de Segunda División Uruguaya.

¿Yankel Rosenthal te ha llamado para que vuelvas? Le consultaron. "Tuvimos algunas comunicaciones cuando me fui, no más de eso. Con el que mantengo es con Rolin, ahora con Orinson a quien ya lo conocía. Hablamos más seguido con ellos, pero en ningún momento de volver, soy muy respetuoso en ese tema. Cuando hay un entrenador no me gusta estar hablando de posibilidades. Solo Dios sabe cuando se dará la oportunidad de regresar".

Se refirió a los jugadores determinantes que le llamaron la atención cuando vino al fútbol hondureño.

"Siempre me llamó la atención los delanteros como Carlos Pavón, Wilmer Velásquez, el mismo Óscar Torlacoff, como decimos acá, muy mañosos, que te hablan dentro del campo de juego. Luego el tema físico del futbolista hondureño, son el biotipo casi perfecto".

La mayoría de uruguayos hablan que el fútbol charrúa es similar al hondureño y destacan el biotipo. ¿Qué le falta al futbolista de la Seleción de Honduras para dar ese paso y triunfar en mundiales?.

"Voy a contar desde lo que me tocó vivir; una de las cosas que me generaba mucho estrés era la comunicación que pasaba constante con los jugadores dentro de la cancha. Tienen una desconcentración muy fácil, es allí donde deben apuntar. El jugador debe estar más concentrado, a mí eso me generaba mucho estrés estar hablando, ordenando. Eso se debe mejorar porque eso te profesionaliza un poco más, el jugador debe ser más profesional, me refiero a todo, incluso iría hasta cambiar los hábitos de alimentación. Entiendo las comidas típicas de cada lugar, pero forma parte de ser profesional cuidarse el físico y este va acompañado de la alimentación, si no es la correcta ya estamos ando ventaja", cerró.