Ex defensa holandés Jaap Stam nombrado entrenador del Cincinnati de MLS

El holandés Jaap Stam, quien fue uno de los mejores defensas de Europa, fue nombrado este jueves nuevo entrenador del equipo FC Cincinnati de la liga estadounidense de fútbol (MLS).

El ex central del Manchester United, sin equipo desde su salida del Feyenoord en octubre de 2019, sustituye en el cargo a su compatriota Ron Jans, quien tuvo que renunciar en febrero al ser investigado por supuestos comentarios racistas.

"Tener la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y en la MLS para un club como el FC Cincinnati, es un sueño", dijo Stam en un comunicado emitido por la franquicia estadounidense.

"Siempre me ha gustado el país y siempre me ha gustado la mentalidad de la gente en Estados Unidos", afirmó el ex jugador, quien jugó tres Eurocopas y el Mundial de Francia-98 con la selección holandesa.

En la que será su cuarta experiencia como entrenador jefe, Stam firmó con el modesto FC Cincinnati un contrato hasta diciembre de 2021, que puede ser prorrogado un año más por el equipo.

El FC Cincinnati se unió a la MLS en la temporada 2019, en la que acabó último de la Conferencia Este, y de la mano de su mánager holandés Gerard Nijkamp quiere construir un proyecto atractivo de cara a la inauguración de su nuevo estadio de 26.000 asientos en 2021.

"He hablado ya con mucha gente del club. Sé que es un proyecto muy grande, todo el mundo está muy emocionado para sacar el máximo", dijo Stam en un vídeo de presentación. "Queremos ganar partidos y con suerte trofeos también".

Nijkamp, de su lado, dijo que Stam "tiene una amplia experiencia en formar parte de algunos de los clubes más exitosos del mundo como jugador y también ha demostrado que puede guiar a los equipos a través de períodos de transición como entrenador jefe".

El Cincinnati FC no comenzó con buen pie la actual temporada al sumar dos derrotas en sendas jornadas antes de que la competición fuera suspendida el 12 de marzo por la pandemia de COVID-19. Este mes la MLS autorizó de nuevo los entrenamientos bajo estrictos protocolos de seguridad y sigue analizando la forma de intentar reanudar la temporada.

Mala experiencia en el Feyenoord

En sus 15 años como jugador, Stam militó en algunos de los mejores equipos de Europa. Tras tres temporadas en el PSV Eindhoven de su país, con el que ganó una liga, el defensa firmó en 1998 con el Manchester United.

A las órdenes de Alex Ferguson, el holandés alzó tres ligas inglesas y la Liga de Campeones en 1999, siendo elegido mejor defensa de esta competición en dos ocasiones. En 2001 fue traspasado al Lazio, donde fue suspendido cuatro meses por dar positivo por nandrolona en un control antidopaje.

En 2004 fichó por el AC Milan, con el que cayó en la memorable final de la Liga de Campeones de 2005 ante el Liverpool, antes de volver a Holanda para retirarse en el Ajax.

Tras colgar las botas en 2007, Stam comenzó su carrera de entrenador dos años después como asistente en el EC Zwolle, conjunto en el que debutó como jugador.

En julio de 2016 fue nombrado técnico del equipo inglés FC Reading, con el que casi promociona a la Premier League. Tras una racha negativa de resultados, fue despedido en marzo de 2018 y se enroló en el PEC Zwolle en diciembre de 2018.

De ahí saltó en 2019 al Feyenoord pero, con unos pocos meses en el cargo, renunció por malos resultados tras caer goleado 4-0 ante el Ajax.

El FC Cincinatti estaba siendo entrenado de forma provisional por el técnico asistente francés Yoann Damet después de la abrupta salida de Ron Jans, a solo dos semanas de arrancar el campeonato. Jans dimitió a raíz de la apertura de una investigación del sindicato de jugadores contra él por "comentarios extremadamente inapropiados". Medios estadounidenses reportaron que el entrenador había pronunciado insultos racistas en varias ocasiones frente a sus jugadores.