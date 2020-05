Diego Vázquez: “Si hay alguna agresión lo más probable es que conteste, generalmente no agredo y a mí sí”

Es un personaje y eso nadie lo puede negar. Sus declaraciones caen bien en un sector y desagradan a otro. Pero así es, su pizca de polémica está impregnada en un técnico que ha llevado a Motagua a ser nuevamente ese grande en Honduras.

Ya hace unas semanas que se finalizó el torneo y Diego Martínez Vázquez fue “claro y pelado” con sus consideraciones. Diez conversó con el DT azul sobre la actualidad de sus dirigidos, lo que hace en tiempos de coronavirus y el análisis de cómo se considera en el balompié nacional.

Muchos han considerado que Vázquez con sus declaraciones incita a la violencia, algo en lo cual él no está de acuerdo y así lo afirmó en la plática.

Profe, ¿cómo está? ¿Qué hace actualmente mientras no hay fútbol?

He estado tranquilo, tratando de leer y ver fútbol. Pasar el momento y lógicamente alguna que otra actividad para el entretenimiento, con la directiva no hemos hablado nada aún, solo un par de veces pero nada formal para lo que viene. Miramos algunas cosas de fútbol, tenemos una página que pagamos de España de tácticas y eso, tengo varias páginas de tácticas y bueno siempre hay detalles para mejorar, para seguir creciendo porque el tiempo de aprendizaje no se termina nunca.

Tengo entendido que el tema de las renovaciones es lo único planificado de momento, ¿cierto?

Hasta que no haya fecha del otro torneo no sabemos lo que puede pasar, hasta que no tengamos las cosas claras entonces no. La verdad de momento no hemos visto, sí hablamos de algunas renovaciones antes de la pandemia y dimos una lista de algunos jugadores que queríamos que se le renovara y otra para esperar hasta que terminara el torneo, hay que esperar.

¿Sigue pensando igual tras la cancelación del torneo?

El sentimiento sigue siendo igual, fuimos lo mejores en este torneo sin lugar a duda. Ya me he cansado de decirlo porque en todos lados el que gana es el que va primero, no necesitamos ratificar nada. Siento que quedamos primeros con 27 puntos, ustedes ponen la tabla todos los días y siento lo que refleja la tabla posiciones. Ya si otros quieren poner otras cosas o le agregan qué querés que haga.

Por ahí leí algo que usted se siente como campeón y se suma un título más, que ya serían seis...

Ahí está la tabla, contala como quieras... Que la cuenten como quieran, la tabla dice que Motagua es primero. Hay una frase que me gusta de un periodista que dice 'cada persona tiene una opinión y la pueden cambiar cuando quieran, es muy respetable. Pero los hechos son sagrados'. Los hechos son sagrados y los hechos dicen que Motagua ganó los cuatro clásicos y empató uno, terminó primero con 27 puntos hasta el día que se reunió la liga, esos son los hechos, lo demás que lo cuenten como quieran.

Pero yo puedo interpretar de una forma muy distinta a la suya, ¿entonces usted cómo lo interpreta?

Las interpretaciones las personas las pueden cambiar cuando quieran pero los hechos son sagrados y te dirán que Motagua fue el mejor del torneo. Yo no me comparo con nadie, siempre la competencia es con nosotros mismos, lo mío que lo cuenten como quieran y es en seis o siete años. Si van a comparar también debemos poner eso en la balanza, creo yo.

¿Y cuál es su balance bajo el mando de Motagua a la fecha?

Hemos llegado a muchas finales, en este torneo teníamos 27 puntos y en el pasado torneo no fuimos a la final por circunstancias particulares, muy particulares. Creo que ha sido muy bueno, hasta ahora ha sido excelente. Siempre uno quiere más, nos hubiese gustado haber ganado todas las finales pero no se puede, Me hubiese gustado ganarle al España por el tri, a Marathón en penales... Para perder las finales hay que llegar.

Profe, hemos visto cruces de palabras con otros técnicos en diversos momentos. ¿Usted considera que nunca agrede verbalmente al colega?

Si revisamos los archivos y buscamos agresiones que se me ocurran a mí, creo que no, o bueno nunca tengo esa intención. Ahora si traspasás mi aura, mi espacio, lógicamente te voy a contestar. Si hay alguna agresión lo más probable es que conteste, yo intento medirme y muchas veces quizás me puedo haber pasado pero generalmente no agredo y a mí sí, sin lugar a duda. No sé lo que es el rencor, no sé lo que es eso, le mando amor a todos.

Cierro con una. Carlos Discua dijo hace unos días que le gustaría volver a Motagua. ¿Usted le abre las puertas?

Le tengo un cariño enorme a Discua, un gran jugador con una zurda exquisita, vivió cosas espectaculares con nosotros. Todavía no nos reunimos, no hemos hablado con los directivos así que no puedo dar una respuesta.