La mamá de Cristiano Ronaldo responde a rumores de su mala relación con Georgina Rodríguez

Mucho se ha hablado de una supuesta mala relación entre Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, y la hermosa Georgina Rodríguez, pareja del futbolista de la Juventus.

Por primera vez, Dolores Aveiro se ha pronunciado públicamente sobre el tema, que siempre ha generado polémica.

Puesto que la pareja ha pasado el confinamiento por el coronavirus en Madeira junto a sus cuatro hijos y la familia del futbolista, la prensa portuguesa mucho ha hablado sobre lo que estaba pasando entre ellas.

Y es que durante las primeras semanas vivían todos juntos en el exclusivo apartamento que tienen en Funchal, pero según las malas lenguas la mala relación entre Dolores y Georgina habría provocado la mudanza de la modelo junto a Cristiano y los niños a la lujosa villa que alquilaron en Caniçal.

EN INSTAGRAM

A esto, se le suma el hecho de que Dolores Aveiro dejó de seguir a Georgina Rodríguez en las redes sociales, específicamente en Instagram.

Según ha explicado la propia Dolores Aveiro en Instagram no se trata de nada más que de un error.

“Mis seguidores queridos, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo relación directa extráñense mucho, fue sin querer. Como sabéis mi Instagram lo uso de forma superficial, no entiendo nada de esto. Y si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas fue solo por descuido. Toqué sin querer un botón”, empieza escribiendo la portuguesa.



En su cuenta de Instagram, Dolores Aveiro aclaró su relación con Georgina Rodríguez.

“Dejad de inventar historias, no le deis la vuelta a la tortilla. Personas y gente tonta, ya tengo una edad suficiente para saber de eso, pero no sé manejar Instagram. Este texto quien lo escribe es mi hija (tampoco sé hacer historias). Sólo se publicar fotografías, leer vuestros comentarios y no del todo bien. Espero que estéis bien y sed felices”, concluyó sobre el tema.

HERMANAS DE CRISTIANO

Además de la reacción de la madre del delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, también se han pronunciado sus hermanas, que han criticado durantemente a la prensa de su país.

"Me acabo de encontrar con esta noticia, y empiezo a pensar que, además de que esta pandemia está afectando vidas, también está afectando cerebros", ha publicado Elma Aveiro en sus redes.

"No quiero ser grosera, pero a veces tengo ganas de enviarlos a todos a la mierda. Solo pido una cosa, que respeten a mi familia y, especialmente a mi madre, y que no se inventen cosas que no tienen sentido", agrega.

"Hermana, el periodismo en Portugal está en el fondo de un pozo", ha añadido Katia Aveiro, una de las hermanas de Cristiano Ronaldo.