Honduras anuncia nuevo récord de contagios por coronavirus y ya suma 3,477 casos

La pandemia por coronavirus sigue avanzando en Honduras. El gobierno confirmó este viernes que realizó 592 pruebas de las cuales 273 resultaron positivas. Además, se confirmaron 11 víctimas más y 42 recuperados.

Los nuevos casos se distribuyen de la siguiente manera: Cortés 193, Choluteca 38, Francisco Morazán 21, Yoro 8, Valle 5, El Paraíso 4 y Comayagua 4.

Los muertos son de Cortés (9), Francisco Morazán (1) y Yoro (1). Las cifras en Honduras ascienden a 3,477 casos, 167 fallecidos y 436 recuperados.

"Notamos que hemos perdido el miedo al contagio. Mucha gente está saliendo a hacer ejercicio sin la adecuada protección. Lo hacen en grupos. No salga si no es necesario y si lo hace use mascarilla", advirtió Francis Contreras, vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Y agregó: "La pandemia se está incrementando en el Valle de Sula, en norte, en el sur y en el resto del país estamos viendo más casos. La forma más efectiva de evitar el contagio es estando en nuestras casas", dijo .

El departamento de Cortés lidera la lista de contagios con 2,184 casos (133 muertos), le sigue Morazán con 705 casos (10 muertos). En tercer lugar está Yoro con 185 contagios (9 víctimas).

Resumen de hoy viernes:

Pruebas: 592

Positivos: 273

Muertos: 11

Recuperados: 42

Las cifras por departamento

Atlántida 109 casos | 4 muertos

Choluteca 80 casos | 1 muerto

Colón 42 casos | 1 muerto

Comayagua 31 casos | 3 muertos

Copán 5 casos

Cortés 2,184 casos | 133 muertos

El Paraíso 23 casos | 1 muerto

Francisco Morazán 705 casos | 10 muertos

Intibucá 12 casos | 1 caso

La Paz 8 casos

Lempira 12 casos | 1 muerto

Ocotepeque 1 caso

Olancho 9 casos

Santa Bárbara 26 casos | 3 muertos

Valle 45 casos

Yoro 185 casos | 9 muertos