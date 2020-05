Rambo de León recuerda la cocina que le hizo a Antonio Conte y la marca que lo quería para modelar semidesnudo

Quién no se va a entretener o no disfrutará una entrevista de Julio César “Rambo” de León. El exseleccionado nacional ha sido uno de los mejores volantes que ha tenido Honduras y es una voz autorizada en cualquier tema futbolístico dentro del suelo catracho.

Siete clubes en Italia, uno en México, uno en Uruguay, uno en China, siete en Honduras y con paso también en Guatemala y El Salvador; esas fueron las naciones donde Rambo militó y alcanzando nivel top en el Genova de la Serie A en el año 2007.

De León recordó varios momentos de su carrera en el programa 'ExtraLiga' que es dirigido por Orlando Ponce y muchas de estas anécdotas no habían sido contadas. A sus 40 años aseguró que todavía no está retirado y detallón sus vivencias.

VER: ALTAS, BAJAS Y POSIBLES FICHAJES EN MOTAGUA

CONTRATISTAS QUE LE ROBARON DINERO: “En el traspaso del Deportivo Maldonado a la Reggina se quedó eso pendiente, yo recuperé parte del dinero, pero lo importante es que me mantengo en contacto con los contratistas. En el traspaso de Italia a China también sé que fue de un par de milloncitos y me tocaba un porcentaje a mí, sigo manteniendo contacto con el contratista que me llevó a China y nunca quise entrar en polémica de demandas o así”.

CALZONCILLOS DOLCE & GABANNA: “Solo Dolce, ahí humildemente después modelé para Bikkemberg (marca europea) aunque no cerramos el trato pero sí recibí mis cositas y todo. Tenés que utilizar las marcas y yo siendo figura del Genova y todo, gente de la política con la que compartía. Al inicio los compraba (calzoncillos Dolce), pero después las marcas me regalaban. La Puma la tuve como 7 años y Bikkemberg me buscó, la representé por decirlo así pero era bien difícil porque tenía que viajar hasta Francia, salir en bikini o semidesnudo para mostrar el físico”.

LO QUE PASÓ EN SUDÁFRICA: “Siempre ha habido un poco de inconvenientes, sí hubo sus cositas pero hasta ahí, el problemita que tenemos nosotros es a nivel dirigencial. De lo que ellos contaron ellos sabrán, solo sé que estuvo mal organizado la minipretemporada, yo pasaba en mi cuarto y concentrado, mi respeto para el profe Rueda y Velasco. Si ellos dicen algo es porque lo vieron, yo no tengo nada más que decir sinceramente”.

OPINIÓN SOBRE EL CHOCO LOZANO: “Lo que pasa es que venir acá a un fútbol de muy bajo nivel, venir y quererse mostrar es difícil. Yo entiendo porque la gente le pide más fervor y más sangre porque al de afuera se le pide eso, yo creo que a él no le ayudaba la estrategia de Pinto, creo que va a tener su revancha, sé que es una gran jugador. Que crean en él porque yo creo en él, ha querdado a deber pero sé que el 'Choco' tiene la capacidad y sobretodo con la mayor actitud. Ojalá que él agarrara el ejemplo de los grandes delanteros que ha tenido el país pero sobretodo que hiciera hincapié en saber quién era Juan Manuel Cárcamo, que vea cómo era Cárcamo”.

LO QUE SE DIJO SOBRE SU LESIÓN ANTES DE SUDÁFRICA: “Lo que pasa que en ese momento dejé de estar con la Puma porque Adidas me ofrecía una mejor cifra económica e implementos, los tacos me llegaron un poco tarde y se me hicieron unas ampollas por los tacos Adidas que eran nuevos, ellos me pidieron que usara el mismo estilo que usaba Messi, yo me lesioné en otro momento y todo fue por mala organización. 15 días a doble horario y nos mataron, 'Pery' me decía que hablara pero no lo hice”.

MIRA: MEDFORD ASEGURA QUE SI LE DAN LA SELECCIÓN LA CLASIFICA AL MUNDIAL

MUJERES: “La primera con la cual me casé y todo, por maldad en ese momento y bueno con el tiempo ella ha recapacitado en quererme ver fracasar, yo tengo una amistad cordial con todos. Luego tuve que ir al juzgado donde tenía el mayor problema con la de Tegus pero después todo bien, son pequeñas cosas que en el transcurso de la vida pueden suceder”.

SOBRE LOS RUMORES EN TORNO A DANI TURCIOS: “Ninguno, con Dani nunca hemos tenido ningún problema, lo que se dijo ahí con respecto a su exesposa nada que ver, a la gente le toca agarrarse de lo más popular, soy una persona respetuosa y más con los compañeros de campo que son mis hermanos. Es pura mentira eso, es pura falsedad, lastimosamente quien inventó eso dijo una mentira y no sé cómo carajos inventaron eso”.

EXFUTBOLISTAS EN LA POLÍTICA Y TYSON: “De los exfutbolistas que se tiran a la política no tengo nada en contra con tal apoyen a la gente, el Señor los juzgará, las generaciones de ellos serán juzgados. Yo creo que todo aquel que se quiera meter a la política si lo hace con el objetivo de ayudar a su comunidad pienso que bienvenido sea, Tyson para mí es respetable, aquí ningún partido puede tirar una piedra y sin decir que no han hecho cosas ilícitas, no se tiene que señalar de manera general, no es cuestión del partido”.

SI LE GUSTARÍA ENTRAR A LA POLÍTICA: “A través de la política se pueden hacer cosas importantes para mi gente, yo crecí viendo muchas cosas, me gustaría sí fijate para sacar adelante a la gente. Yo a Nasralla le tengo mucho cariño, yo oro por él y su familia, le tengo mucha admiración. Si surge otro partido o el que sea, si en un futuro llegase a tirarme a la politica ojalá me den esa potestad de ayudar a los hospitales, crear fundaciones, asilos, construir casas. Si pudiese incursionar en la política me encantaría poder ayudar en esas cosas”.

SU CARRERA Y LA COCINA A CONTE: “Si me dieran a elegir a qué país me gustaría regresar sería a China, un país muy culto y muy respetuoso. No hay esa maldad y claro en Italia futbolísticamente llegué a jugar con figuras mundiales. Yo jugué con grandes figuras... Cambiasso, Verón, Samuel, Ibra, Van der Vaart, Gatusso, Pirlo, Cannavaro, Totti, Del Piero, Maldini, Nesta. Incluso jugué contra Conte, le metí un caño y le hice la del tonto que me quiso matar ese señor después... 'mis respetos para usted le dije'. Jugamos en el Delle Alpi en Copa Italia, está esa anécdota con ellos con la Juventus. Estaba Marcelo Lippi con la Juventus y ellos decían “qué alegre que es ese León”.

TÉCNICOS DE LA SELECCIÓN: “En su debido caso el profe Suárez me tuvo ahí y dejó de llamarme, el último partido yo rendí y me acuerdo que fue contra Serbia, eso me molestó un poquito pero estoy tranquilo. El que sí me decepcionó porque parecía que tenía personalidad era Pinto porque yo estaba metiendo goles... El más decepcionante fue Pinto porque no tuvo la personalidad de llamar a los jugadores que debíamos estar”.

SOBRE FABIÁN COITO: “Pienso que el profe ha trabajado en Uruguay, un país pequeño pero que sacan grandes jugadores. El profe conociendo también nuestro país, sabrá clasificarnos y será importante que demos ese pasito en el Mundial de avanzar de ronda”.