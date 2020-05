Marathón busca el fichaje del hijo de Martín Palermo para el Apertura 2020

Marathón, pese a la crisis económica que golpea el fútbol hondureño, podría sorprender en el futuro cercano con el fichaje del delantero Ryduan Palermo, hijo del exgoleador de Boca Junior y de la selección de Argentina, Martín Palermo.

Ryduan tiene 23 años y actualmente integra la plantilla de los Coyotes de Tlaxcala de la tercera división de México que está a punto de pasar a formar parte de la Liga de Expansión, el nuevo proyecto con el que México reemplazará la segunda división.

Palermo no ha tenido la suerte de su padre, aunque comenzó jugando en las reservas del Club Estudiantes de La Plata y luego firmó su primer contrato como profesional con el Arsenal de Sarandí en 2017.

Actualmente Ryduan Palermo milita en los Coyotes de Tlaxcala, Marathón intentará traerlo.

Pero tras pasar sin pena ni gloria, en agosto de 2018 es contratado en el Santiago Morning de la Primera B de Chile, aprovechando que su propio padre, se desempeña como entrenador de la Unión Española de la Primera División del mismo país y luego decidió probar suerte en México donde se encuentra con los Coyotes.

¿QUIÉN GESTIONA SU FICHAJE?

No es la primera vez que Marathón intenta su fichaje, el año pasado Héctor Vargas dialogó con el propio Martín Palermo con quien guardan una relación muy cercana, pero en ese momento el exgoleador estaba dirigiendo al Pachuca y su hijo jugaba con un equipo de segunda división, ahora se vuelve a abrir la posibilidad.

"Yo quería traerlo y todavía está la posibilidad, mi hijo dice que juega bien, ahora está en la tercera de México, entonces lo quiero traer", comenzó diciendo en una charla con el diario La Prensa.





"Vamos a ver la situación económica aunque él si viene no vendría por eso (por dinero) porque el papá está bien, pero puede venir porque es buen jugador, ya lo he hablado con Martín y le dije que podía traerlo cuando, me dijo que me avisaría porque hablaría con él que estaba en México", confesó Vargas quien le comentó la posibilidad al gerente verdolaga Rolin Peña y también analiza posible esta contratación.