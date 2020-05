Pedro Troglio revela que le gustaría dirigir al Colo Colo de Chile en algún momento de su carrera

Pedro Troglio, técnico de Olimpia, platicó con el programa 'Grítalo América' de Chile y tocó diversos tópicos. Una de las temáticas fue el anhelo que tiene dirigir en algún momento al Colo Colo, histórico club chileno que pudo enfrentar siendo estratega de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El mandamás de Olimpia no ocultó ese deseo de tomar las riendas del conjunto chileno y también se refirió a la posibilidad de regresar un día a Argentina y dirigir, algo que en cierto momento él ha dicho que es muy complicado.

MOMENTO EN HONDURAS: “Cuando arrancó esto yo estaba solo mi familia se había ido a Argentina así que hoy la estoy pasando solo con mi cuerpo técnico. la familia lamentablemente quedaron en Argentina, inicialmente con los jugadores arrancamos como todos con este tipo Zoom sabiendo de lo que los jugadores pueden hacer en sus departamentos no es lo ideal, no es lo que generalmente necesitamos para para la preparación que hace un jugador profesional, simplemente es una adaptación y evitar el deterioro del físico.

Hoy después de dos meses y pico más que nada charlas motivacionales por teléfono levantar el ánimo. Por mi venida acá (Honduras) tomé esta decisión cuando sentí que era importante agrandar el curriculum en cuanto a campeonatos ganados y pensaba, en Gimnasia salí tres veces subcampeón y ya parecía algo normal y es lo más difícil que hay estar en una final eliminando a Boca y a River finalistas de América entonces pensé que tenía que salir de mi país a dirigir equipos grandes de otro país necesitados de salir campeón, me salió esta propuesta y la verdad terminé acertando porque salimos campeones y estamos con un pie de la Concacaf Champions eliminando a dos equipos de la MLS, bueno y la intuición que tuve me salió bien”.

SOBRE EL FÚTBOL HONDUREÑO: “Lo tomé porque el fútbol me ha dado la posibilidad de poder tomar decisiones, yo hace 40 años que me dedico a esto así que el bienestar de mi familia lo tengo bien entonces puedo tomar decisiones que tengan que ver con lo deportivo en vez otras situaciones. Encontré un fútbol rápido, técnico, a lo mejor lo único que hay que mejorar es sacar 5 o 6 campos de juego, hay terrenos de juego bastante malos por el calor, si tengo que buscarle la debilidad al futbol hondureño es mejorar los terrenos de juego de gran cantidad de equipos pero después terminé encontrándome algo desconocido que es la Copa Concacaf y me empecé a codear con equipos mexicanos, de la MLS, podríamos haber quedado eliminados en octavos de final como comúnmente pasa pero tuvimos la suerte de pasar y estar en una semifinal para ir a un Mundial de Clubes,l o hice con una idea sabiendo que era difícil y me terminé encontrando en esta situación gracias a Dios”.

OLIMPIA DE HONDURAS Y OLIMPIA DE PARAGUAY: “Sí, los de Cerro Porteño me llaman y me dicen a dónde fuiste, a un equipo que se llama Olimpia y el logo del club es el León, imagináte los de Gimnasia que Estudiantes que es el león y Gimnasia es el Lobo también me llaman de La Plata diciéndome a dónde fuiste así que no pegué ninguna con los equipos en los que he estado”.

SI HA SOÑADO SER DT DE ARGENTINA: “A mí me encanta dirigir, mi felicidad es estar en un cancha dirigiendo, ahora no te puedo decir que no me gustaría, pero no es un objetivo por el cual me muero, pienso más que nada en dirigir y también quieras o no quieras hay momentos cruciales, yo tuve la posibilidad tres veces de salir campeón con Gimnasia y poder pasar a un equipo grande como River y ahí a lo mejor hacer algo importante y de por ahí estar más cerca de una selección o cuando fui a Independiente donde luchamos palmo a palmo hasta la fecha 14 o 15 y ahí podía pegar ese salto siendo campeón con un grande que te puede catapultar a una posibilidad, hoy soy sincero, yo he dirigido equipos grandes fuera de mi país y en mi país de los considerados grandes solamente Independiente entonces hay muchos entrenadores antes que yo... Gallardo, Simeone, Pochettino, Bielsa, y te puedo nombrar un montón más lógicamente pero no quiero volar más que mi realidad que es vivir del fútbol y dirigir que es lo que más me gusta”.

SCALONI SÍ TUVO LA OPORTUNIDAD: “Pero estuvo en el momento justo y en el lugar justo, estaba en el predio de la AFA trabajando con la sub 20, se notó que los que podían ir no querían y en vez de elegir a cualquiera pusieron a Scaloni y bueno hay que ver cómo sale, pero claro que me gustaría, cómo no me va a gustar dirigir a la Selección de mi país, también tengo que ser consciente, prudente con lo que uno dice. Yo soy feliz, hace 40 años que vivo del fútbol y soy el tipo más feliz del mundo”.

SI PUDO HABER DIRIGIDO EN CHILE: “Varias veces me han llamado de distintos equipos, pero nunca nada concreto, nunca nada se cerró y como entrenador se va el técnico de Colo Colo y te llama un representante chileno y te dice puedo tirar tu nombre en Colo Colo... 'sí dale', y entrás en una lista de 10 técnicos hay que ver si te eligen, sí la verdad que he entrado en muchas listas, pero nunca estuve cerca. Siempre fue una plaza linda porque qué bueno por los equipos que hay es un campeonato lindo. Chile siempre fue un país que nosotros mirábamos desde Argentina que se lo veía bien, siempre se lo vio distinto al nuestro donde nosotros íbamos a Chile porque podíamos conseguir cosas que en Argentina no podíamos, pero bueno nunca se dio, todavía soy joven y todo es posible. Como jugador me contactaron de la Católica, Unión Española hasta de Huachipato una vez me llamaron para jugar pero nunca me senté con un dirigente para poder llegar”.

COLO COLO ESTUVO BUSCANDO DT: “No quiero herir a un equipo como Olimpia que me lo está dando todo, acá es un espectáculo, pero Colo Colo estamos hablando de uno de los grandes de Sudamérica, es un club que seduce a cualquiera, es un club bárbaro y algún día si se me da sería bárbaro”.