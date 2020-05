Coronavirus: Este es el tipo de mascarilla que debes utilizar si tienes barba

La pandemia por coronavirus elevó las ventas en mascarillas en los últimos meses, pero todavía hay quienes se siguen preguntándo cuál es el tipo de cubrebocas que deben usar y en especial los hombres que llevan barba.

¿Consumir bebidas alcohólicas mata al coronavirus?

Actualmente existen varios tipos de mascarillas que funcionan con éxito para evitar el contagio de COVID-19, aunque lo más ideal, según los expertos, es que en esta época los hombres puedan afeitar su barba o al menos recortarla todo lo posible.

Por ejemplo, en el mercado se encuentran las mascarillas higiénicas que no pueden reutilizarse (un solo uso) y las que sí se pueden volver a utilizar en más de alguna ocasión, pero que necesitan ser lavadas y desinfectadas después de utilizarlas. Estas son las más comunes.

También están las mascarillas FFP1, FFP2 y FFP3 las cuales tienen un valor elevado, pero que evitan la mínima filtración de agentes patógenos, químicos y antibióticos, aunque no protegen frente a gases ni vapores. Tal y como indican las autoridades, utilizadas correctamente ''proporcionan un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas''.

Las mascarillas duales proporcionan protección frente a bioaerosoles, y a la vez reduce la transmisión de agentes infecciosos de la persona a la zona de trabajo. Pero se debe tirar tras terminar una determinada tarea en un área contaminada.

China lo admite y hace cruda revelación acerca del coronavirus

Las mascarillas con filtros de partículas son unas piezas faciales herméticas que protegen de la inhalación de partículas peligrosas a la persona que la lleva puesta. Utilizadas correctamente, proporciona un nivel aceptable de protección frente al coronavirus.

El tipo de mascarilla para los que tienen barba

Los especialistas aseguran que las personas que presumen de barba deben utilizar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica porque es la más adecuada para no contraer enfermedades.

''Lo ideal es que no tengan barba porque las mascarillas se acoplan perfectamente al rostro de la persona. No obstante, si una persona dice que su look es con barba cortada o no recortada, la mascarilla que tiene que usar es la quirúrgica'', explican.

Asimismo, señalan sobre el cuidado que deben de tener. ''La persona que lleve barba debe tener mucho cuidado y lavar su cara con agua y jabón para impedir el contagio'', agregan.

Actualidad del COVID-19

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 343.211 muertes en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido este domingo por AFP sobre la base de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 5.362.160 casos de contagio en 196 países.