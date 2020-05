¡Sin rodeos! Héctor Vargas y el nuevo dardo que le lanzó a Diego Vázquez y a Motagua

Héctor Vargas no se anduvo con rodeos y lanzó unos cuantos dardos a Diego Vázquez y a Motagua. El técnico de Marathón hizo hincapié en qué le ha dado el mandamás argentino a los azules tomando en cuenta la parte financiera de las Águilas.

Vargas incluso recordó la final entre Motagua y Honduras Progreso, instancia donde fallecieron cuatro personas en el estadio y por lo cual el DT del Monstruo enfatizó.

“El problema es que Diego Vázquez nunca ganó una Copa Presidente, yo tengo una Súper Copa y él también, así que estamos bastante parejos, la diferencia está en la parte económica. Yo quiero saber qué le hizo ganar en la parte económica Diego a Motagua en los seis años que lleva en el club porque hay una cosa que él dice; 'yo he jugado 12 finales'. Yo que tuve a Bilardo y decía: 'El que sale subcampeón es el gran perdedor, los que pierden muchas finales no están considerados para dirigir a varios equipos'. Yo gané siete veces las vueltas regulares, gané cuatro finales con los equipos denominados grandes”, inició contando en entrevista a La Prensa.

Héctor Vargas se refirió al hecho que muchas personas solicitaban el campeonato para Motagua en el torneo que recién concluyó, es por ello que recordó esa final entre azules y progreseños.

“Yo sinceramente no me hubiera sumado ese título, yo por eso lo dije en una ocasión que no podemos traficar con la sangre, ellos jugaron una final con muertos en el estadio. Nosotros no podemos celebrar cuando hay fallecidos ahora por la pandemia. Me hubiera dado vergüenza celebrar un título en esta situación”.

Y agregó: “Cuando estábamos los dos con plantel parecido, con Olimpia le metí dos veces 4-1 y 3-1, nunca me ganó por más de un gol de diferencia. Diego tiene mejor prensa que yo, en Motagua tienen una estructura”.

Para cerrar, el técnico de Marathón recordó el tema arbitral y sacó a relucir a Miguel Mourra, directivo que fue integrante de la Comisión de Arbitraje. “Mourra fue presidente de los árbitros por dos años, era jefe de Rebollar y es cuñado de la familia Atala. Tantos fallos arbitrales, las veces que expulsan en OIimpia cuando estaba Manuel Keosseián, son cosas raras que Diego no dice”.