Carlos Prono propone unificar Vida y Victoria para armar un "equipo fuerte" en La Ceiba

En las últimas temporadas la crisis económica y deportiva ha golpeado fuerte al fútbol hondureño y sobre todo a los equipos de tabla media hacia abajo en donde se encuentra el Vida, club ceibeño que salvo bajo el mando del entrenador uruguayo Fernando Araújo, se ha salvado del descenso.

La "ilusión óptima" de un equipo estelar con la llegada de la inversión o compra frustrada de Omar Romero el club aumentó su planilla alcanzando números que le son insostenibles con la contratación de jugadores con altos costos.

Esta situación agravió al equipo, razón por la que el exfutbolista argentino y ahora panelista deportivo radicado en Honduras, Carlos Prono, propuso al presidente de la Asociación de Amigos del Vida, Daniel Yaar, unificar a un solo equipo junto al Victoria en La Ceiba.

Enfrentamiento entre Victoria y Vida en la Liga Nacional

"¿Merecen estar en primera división?", halzó en forma directa el exguardameta jaibo.

"Vengo manifestando hace mucho tiempo, Victoria fue un equipo muy grande en su momento cuando estaba en su momento Don César Nasta, aportaba mucho dinero y tenía grandes planteles, pero ahora está en segunda división y arrastró problemas económicos antes del descenso. El Vida va más o menos por la misma ruta y no había descendido porque había uno siempre peor. ¿No sería mejor unificar un solo equipo en La Ceiba? Un equipo fuerte, estable y que la gente acompañe a un solo club, porque ya quedó demostrado que no dan para dos, tampoco para uno. Por qué no se unen con Victoria y le buscan un nombre y colores de ambos equipos, que sea un equipo fuerte", consultó.

La respuesta del directivo no se hizo esperar con signos de desacuerdo.

"Creo en el equipo, creo en el Club Deportivo Vida y que se puede salir adelante independientemente de la crisis. El Vida lo puede hacer solo al igual que el Victoria, este tiene una nueva dirigencia que está trabajando duro y creo que dentro de poco también puede estar; además de tener una buena relación entre ambos", respondió Daniel Yaar durante el programa Sin Anestesia.

DEUDA SALARIAL

Actualmente el Vida le adeuda a sus jugadores cerca de cuatro meses de salario y dentro de ello existe la incertidumbre de la continuidad o no de su cuerpo técnico y jugadores claves.