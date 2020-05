Michael Osorio, el futbolista de Marathón que trabaja en el cultivo de café por Covid-19

La crisis sanitaria por la emergencia de Covid-19 ha golpeado fuerte los bolsillos de los futbolistas de la Liga Nacional que han dejado de percibir la totalidad de su sueldo empujando sus labores a otros sectores más allá de lo que estamos acostumbrados a verlos sobre el césped.

Uno de ellos ha sido el defensor de Marathón, Michael Otoniel Osorio, quien se ha puesto los botines de campo para laborar en el cultivo de café.

"Estoy trabajando con mi padrastro, él tiene unas tierras en los cuales estamos laborando en la siembra y cultivo de café, trabajo de limpieza y preparando terreno para una finca nueva. Por ahora nos estamos ayudando mutuamente, en la parte económica me ha ayudado mucho", comenzó relatando Otoniel Osorio mientras se trasladaba de un lado a otro en el municipio de Santiago de Puringla, La Paz.

Sobre sus días de cuarentena manifestó que "He estado tranquilo, en casa con mi familia en mi pueblo, estamos en alerta roja y estamos confiando en Dios que todo esto pase ya pronto".

Es evidente que como todos futbolista extraña la Liga Nacional y sus días de entrenamiento con el club. "Es bien difícil porque es el pan de cada día de nosotros, es nuestro trabajo, pero tocó y no se puede hacer nada. Dios es quien decide, así que toca estar en casa. Se extraña entrenar a diario con los compañeros, son nuestra familia con los que convivimos a diario".

Con la pandemia, muchos futbolistas como en el caso de Carlos Discua, Lázaro Yánez, Óscar Suazo entre otros han optado por realizar diferentes trabajos para devengar un salario extra como sustento mientras todo termina.

"Estoy devengando un salario semanal, por los lunes contemplamos el trabajo que se realizará durante toda la semana y los viernes es el día de pago", soltó.

TRABAJO DE ORGULLO

El hecho de realizar trabajos de campo es algo que a Otoniel le llena de orgullo, algo en lo que ha aprovechado durante la crisis para aprender en la materia pensando en su retiro.

"El café es lo que más se produce en mi pueblo, he aprendido mucho y lo demás lo voy conociendo en el camino con mis amigos y familiares para el bien de la familia. Me gusta bastante la siembra y el café, soy de esta zona y cuando decida no seguir jugando me tocará trabajar cultivando, ahora estoy aprendiendo para cuando me toque en el futuro", manifestó.

Otoniel Osorio realizando trabajo de campo

Finalmente, detalló que todavía sigue ligado a Marathón y que no tiene intenciones de bajar los brazos en Marathón hasta buscar consolidarse.

"Recién llegué a Marathón, tengo contrato todavía. El torneo pasado jugué poco porque estaba en un proceso con el profesor Héctor Vargas. No es fácil venir de un equipo denominado pequeño a un club como Marathón que pelea títulos. También llegó Henry Figueroa y Espíndola, así que para el próximo torneo debo buscar consolidarme", cerró.