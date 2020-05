Pedro Troglio sueña con trascender en la Champions de Concacaf e ilusiona al olimpismo

El entrenador Pedro Troglio sueña con ganar la Champions de Concacaf. El argentino cree que su equipo puede dar el paso y lograr dejar en el camino al Impact Montreal una vez que se reanuden los cuartos de final del torneo de clubes de la región.

"Realmente no podría haber sido mejor para mí, especialmente porque los equipos de Centroamérica tienen dificultades para avanzar desde la Ronda de octavos de final. No solo eliminamos al campeón de la MLS, sino que en los cuartos de final, ganamos el primer partido en Montreal y tenemos una gran posibilidad de una semifinal. De antemano, muchos decían que perderíamos, pero afortunadamente pasamos una ronda y podemos avanzar más allá de otra, así que estoy más feliz de lo que podría haber imaginado ", dijo Troglio a Concacaf.com.

Superar a equipos más grandes en un formato de eliminación directa no es nada nuevo para Troglio, que logró esa hazaña en Argentina con Gimnasia de La Plata cuando eliminaron a los gigantes sudamericanos Boca Juniors y River Plate en la Copa Argentina 2017-18. La creencia que inculcó en Gimnasia es la misma mentalidad que ha inyectado en Olimpia.

"Creo que logramos transmitir a los jugadores esa creencia de que todo es posible en el fútbol, que cualquier cosa es posible para Olimpia en la Liga de Campeones". Vengo de una situación con Gimnasia en la que eliminamos a Boca y River en la Copa Argentina [2017-18], los dos finalistas de Argentina en la Copa Libertadores, y aquí vi eso con cierta creencia y esfuerzo de que Olimpia podría vencer a los equipos de la MLS. Creo que logramos implementar nuestra forma de juego, esa creencia de que podríamos hacerlo ", dijo Troglio de 54 años.

El delantero Yustin Arboleda ha sido clave en la Champions de Concacaf al macar el doblete frente al Seattle Sounders. Fotos DIEZ





Troglio ha hecho que el Olimpia pierda el miedo y suelte el freno de mano a nivel internacional. La soltura con la que enfrentaron al Seattle Sounders y al Impact Montreal, los pone en marcha a hacer historia; sabe que pueden y solo es de creérsela.

“Estamos cerca pero aún lejos. Tenemos que mantener los pies en el suelo y mantener la calma, y si logramos llegar a la semifinal, para mí y para todo el club, sería un logro único e importante en la historia del club. Cuando llegas a una semifinal, las expectativas y las esperanzas están ahí, estás a dos juegos de ser un campeón, así que nada es imposible”, destacó.

Un paisano de Troglio que ha experimentado un gran éxito en Concacaf es Matias Almeyda, quien guió a Chivas a ganar la Champions League 2018 y ahora Troglio parece estar siguiendo esos pasos. Lleva solo un año en Olimpia, pero Troglio ya se siente muy cómodo compitiendo en Concacaf.

"Estoy feliz aquí. Elegí ir a un equipo porque quería ir a un gran club que necesitaba ser campeón y que tenía mucha historia. Me gusta la ciudad, estoy muy cómodo, me gusta la liga doméstica, me gusta Concacaf y la verdad es que estoy muy feliz aquí ", manifestó el también ex mundialista argentino en Italia 1990.

Durante la suspensión del fútbol debido a la crisis de COVID-19, Troglio ha estado ocupado realizando videollamadas con sus jugadores y su personal, tratando de levantar el ánimo de todos los integrantes del club.

El tiempo también le permitió regresar y ver muchos partidos anteriores de sus rivales, no solo en el fútbol hondureño, sino en todo el Concacaf. Troglio siente que los equipos de Honduras y otros países centroamericanos no están muy lejos de estar al mismo nivel que sus adversarios mexicanos y de la MLS.

“Honduras es una liga muy dura porque los equipos son muy parejos. Los jugadores hondureños son muy técnicos, muy rápidos, muy físicos. Son equipos difíciles para competir. Lógicamente, cuando se enfrentan a equipos mexicanos o de la MLS, hay figuras que marcan la diferencia, pero creo que no solo Honduras sino también equipos como Saprissa de Costa Rica son duros”, explicó.

Luego sentenció: “Creo que los equipos centroamericanos necesitan crecer un poco más para competir regularmente con los equipos mexicanos y de la MLS, quienes en la primera ronda de la Liga de Campeones avanzaron, pero avanzaron con cierta dificultad. Fuimos los únicos que vencimos a un equipo de la MLS, pero en los demás no hubo tanta diferencia”, concluyó