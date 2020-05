No queda de otra que "mamar" de los fondos del Estado y de la Fifa para que vuelva el fútbol

Orlando Ponce Morazán

Todos nos preguntamos, ¿cuándo regresará el fútbol de la Liga Nacional en Honduras? Y la respuesta no resulta tan fácil, pero en medio de semejantes circunstancias, la solución toma un rumbo y es la de mamar de los fondos del estado y de la poderosa FIFA para evitar el año más catastrófico.

La FIFA, por un lado, anunció que en junio se harán los desembolsos para las 214 federaciones, exclusivamente para inyectar recursos financieros a las ligas de fútbol del planeta que han sido arrolladas y devastadas por el coronavirus.

Pero resulta un misterio saber cuánto será el monto a repartir, por la trasnacional de Suiza, la relación de la proporcionalidad y lo que que le corresponderá a la Fenafuth. Lo cierto es que ya muchos se lamen los bigotes con esos miles de verdes.

Esos fondos, en cuanto sean transferidos a la Fenafuth, deberán ser entregados a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, para que está los distribuya entre sus 10 afiliados. Tampoco sabemos cómo la LNP hará la distribución entre sus equipos, considerando las necesidades de cada institución.

Olimpia y Motagua jugaron el último clásico del torneo declarado nulo, a puerta cerrada en Comayagua debido a la alerta por el coronavirus.

Para eso la mandamás del fútbol profesional ya debe estar trabajando en el plan de asignar recursos conforme a los impactos económicos en cada equipo, que sabemos tienen muchas variables.

Hay varios futbolistas y entrenadores que no han cobrado ni un centavo en lo que va del año con la temporada finalizada. Otros han logrado a cobrar hasta el 31 de marzo y han quedado con las caras largas por la forma como se canceló el torneo anterior. Otros ya emigraron a Guatemala y El Salvador.

A los fondos FIFA, que llegarán como agua de mayo, se sumarán seguramente los del estado, en cantidades aún no confirmadas, ya que todo está en proceso de negociaciones.

AYUDA DEL GOBIERNO A PRIMERA Y SEGUNDA

Sobre este punto, el diputado por Cortés Reynaldo Ecónomo presentó una iniciativa para que el Congreso Nacional de un subsidio de 2.5 millones de lempiras a los equipos de la Primera División. Esa petición ha sido turnada a la Comisión de Deportes del Congreso para que luego se discuta se apruebe o se impruebe.

Al mismo tiempo el también diputado Jaime Villegas nos confirmó en una entrevista que nos dio para Extraliga que el presidente de la República dará un subsidio a los clubes de la Liga Nacional afectados por la crisis sanitaria y económica que vive el país.

El ex del Real España y mundialista en España 82 no confirmó el monto que asignará el ejecutivo, pero él es uno de los mediadores con el capitalino Antonio Rivera Callejas.

A todas luces el gobierno busca entretenimiento rápido en la población hondureña que lleva ya más de 70 días de confinamiento y para eso la mira está puesta en el deporte y sobretodo en el fútbol profesional.

El diputado Jaime Villegas confirmó que el gobierno ayudará económicamente en la reactivación del fútbol en Honduras.

Una buena noticia que nos dio Villegas es que los recursos no serán solamente para los diez muñecos de la máxima categoría, por el contrario, abarcará también la Segunda División, que la comprende 32 equipos.

Estás buenas noticias surgen en momentos de gran incertidumbre con el balompié catracho con equipos grandes anunciando que varios patrocinadores se le han retirado.

El golpe lo dio el Motagua hace muy poco, al anunciar que le han suspendido sus patrocinios las empresas Pepsi, Claro y Ultracem. Y Así los demás clubes están siendo dañados con el retiro de patrocinios y el peligro que además corren con perder derechos televisivos.

De tal forma, que el fútbol en Honduras incluyó las diferentes selecciones nacionales, sobrevivirán de los subsidios del Gobierno y de los derechos de televisión, si consideramos, que de haber partidos pronto, serán a puertas cerradas y no sabemos por cuánto tiempo.

En tiempos de crisis, no nos hagamos los difíciles, con eso de las donaciones de dinero, solo por intereses particulares y de dogmas políticos.

Por más que pretendamos jactarnos que tenemos como hacer autofinanciable el fútbol, esos son cuentos y leyendas de Honduras. Igual lo que pasa con los demás asuntos del gobierno, en los que tenemos que extender las manos al mundo,p ara que nos ayuden a no caer en la calamidad.

Mi deseo, por lo menos, es que volvamos a tener partidos de la Liga Nacional muy pronto, por más que algunos los mancillen y menosprecien, de eso estoy seguro, sino veamos cómo pasan colgados ahora de la Bundesliga y de la liga de Costa Rica y como añoran que vuelvan la Liga Premier y la Liga Española..

Si todo funciona bien,y no se atraviesan los anticuerpos ,los que no hacen y no dejan hacer, en agosto podríamos tener el inicio de la temporada 2020-2021,sino es así la espera será de siete meses más,no se cómo le caerá a usted eso?