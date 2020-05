Lo reveló: ¡Juan Ramón Mejía coquetea con el Olimpia de Pedro Troglio!

Juan Ramón Mejía (31 años) ha asegurado que su convenio con el Real de Minas ha finalizado, por lo cual tendrá que buscar nuevo equipo ya que no es su deseo continuar con el equipo de Danlí.

En unas declaraciones a Radio Cadena Voces, el último gran goleador de la Liga Nacional de Honduras admitió que le gustaría regresar al Olimpia, club en el que se formó como futbolista.

“No he tenido ofertas concretas por la situación que actualmente vivimos, como profesional me gustaría asumir un nuevo reto, me gustaría jugar en Olimpia, regresar al equipo que me formó, me gustaría estar mejor económicamente y seguir siendo tomado en cuenta en la selección, pero no me desespero”, expresó el Juan Ramón Mejía.

“Me gusta el juego eficaz de Motagua, tienen buenos delanteros y es el equipo que viene jugando mejor desde hace unos años”, reconoció a su vez, aunque admite que ningún club de la Liga se le ha acercado, a pesar que también ha sonado en la órbita del Marathón.

Juan Ramón Mejía ya estuvo con el Olimpia, club con el que marcó 11 goles en 46 juegos.

Acerca de la salida de Raúl Cáceres admite: “Cuando vi la noticia me sorprendió porque el profe Cáceres es la pieza más importante para que Real de Minas esté en primera división, ha sido el encargado del crecimiento de muchos jugadores; rescató a Carlos Pineda, Rembrandt Flores, el profe nos empujó a todos, sacó el máximo del plantel”.

NO QUIERE DEMANDAR AL MINAS

El delantero ex Deportes Savio, Real España, Real Sociedad, Juticalpa FC y Olimpia aduce que no es su deseo demandar demandar ante el Tribunal Nacional del Arbitraje del Fútbol (TNAF) al Real de Minas por salarios atrasados.

“Confiamos en Gerardo Martínez, porque aunque sea tarde pero siempre nos paga y nunca nos ha quedado debiendo un tan solo peso”, cerró diciendo el jugador que sumó 22 goles en 32 juegos con los mineros.