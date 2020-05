La mamá de Neymar regresa con su novio Tiago Ramos, que es 30 años menor que ella

La noticia de la nueva relación de Nadine Gonçalves, madre de Neymar, fue una bomba hace unas semanas debido a que se trataba de un romance con un chico de solo 22 años.

La mamá de la estrella del PSG tiene 52 años de edad e hizo pública su noviazgo con Tiago Ramos, un gamer que es amigo de Neymar.

Lo curioso de todo es que a finales del mes pasado de abril, la pareja puso fin a su relación y todo por un escándalo de Tiago Ramos.

El chico de 22 años fue denunciado por violencia de género de su expareja, Rita Cumplido (española de 44 años), noticia que llegó a los oídos de la madre de Neymar y es por ello que decidió termiarlo.

“Un día salimos y él se quedó enojado porque le di mi bolso a un amigo para que lo guardara. Tiago estaba furioso y comenzó a agredirme físicamente, me golpeó, tiró de mi pelo y rasgó mi vestido. Fui a la policía y él me golpeó frente a la puerta de la comisaría, me tiró al suelo y me pateó la cabeza y las piernas”, declaró la española para el diario brasileño Extra.

Por otra parte, hay una versión de medios brasileños que informan que la relación se interrumpió debido a que Nadine se dio cuenta que Tiago Ramos había tenido varias relaciones con hombres.

Ahora, según información de dicho medio, Diario Extra, Nadine Gonçalves decidió retomar la relación con Ramos e incluso estaría considerando la opción de casarse.

Asimismo, aseguran que el joven gamer estaría viviendo en un departamento alquilado por Nadine, con quien además mantiene varios encuentros en la mansión de Neymar.

NEYMAR LE DIO EL VISTO BUENO

Las críticas en las redes sociales llegaron en aquel momento en que la madre de Neymar confirmó su relación con un chico que es 30 años menor que ella.

Se dijo en su momento que debido a tanta presión mediática, decidió terminar todo, pero ahora retomaron su relación.

Hay que recordar que Neymar se pronunció en las redes sociales de su madre cuando la noticia surgió, y no le importó el novio que se había conseguido.



Tiago Ramos y Neymar se conocen. Acá una imagen juntos y ahora el gamer sale con la madre del futbolista.

“Sé feliz, mamá, te amo”. Y como si fuera poco, a las felicitaciones de 'Ney’ se unió su padre, Neymar Santos Sr, quien acompañó la decisión con unos emojis de aplausos.