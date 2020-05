Mario Martínez: “Me dolió más la salida de Camello del Real España que la mía”

Mario Martínez está sin contrato y revela que ha tenido llamada de agentes que buscan colocarlo en el fútbol de Costa Rica, Colombia y Arabia Saudita. Este día “El zurdo” habló de su salida del Real España y de un posible regreso; aunque le ha dado la prioridad al Marathón.

Mario ha revelado que le ha dolido mucho la forma en cómo salió de Real España Edder “El Camello” Delgado; quien pudo ir al Olimpia que lo buscó, pero se decidió por su corazón y lamenta que la directiva le haya dado una patada en el trasero.

Situación contractual: “Mi contrato terminó con el equipo pero somos conscientes, respetuosos y agradecidos porque me dieron la oportunidad. Seré leal con ellos, tienen la primera opción ahora, me toca reunirme con la directiva para ver qué pasa con mi futuro y al final esperar lo que se decida lo mejor por el bien de mi familia, el personal y donde me sienta cómodo”.

Fecha para definir el futuro: “Esta carrera es corta y uno piensa en el bienestar de la familia, pero cuando uno toma en consideración a los clubes, no puedo dar una respuesta y no sé qué pueda pasar; cuando yo vine al Marathón puse de mi parte y esperemos que puedan ofrecer ellos para definir el futuro”, comentó Mario a Extraliga del Grupo América.

Se siente cómodo vestido de verde: “Por veces obviamente el futbolista ya no solo piensa en uno, sino en el bienestar de la familia, la carrera es corta; estoy agradecido con Dios porque este año fue bueno con Marathón. Me ha tocado elegir contratos buenos pero no disfruté como cuando fui a Egipto. En los verdes me he sentido bien, en Real España igual. Repito, cuando fui a Marathón puse de mi parte, y espero que ahora pongan ellos su parte, hay tiempo para definir el futuro”.

Mario Martínez vistiendo la camisa del Real España, equipo que podría repatriarlo tras levantar su nivel en Marathón.

Ganaba menos que en Real España: “Créeme que ahorita que llegué a Marathón no tenía el contrato que tenía en Real España y yo los entendí porque sabía la situación de Marathón. Creo que me he ganado la renovación en la cancha, cuando llegué dije que era profesional y gracias a Dios demostré en la cancha, y lo gané silenciosamente. Hubo muchos que no creían en mí, pero puse mi confianza en Dios y ahora será igual, porque siempre trabajo en la cancha”.

Ha tenido varias ofertas: “Me han escrito de varios clubes de Honduras, Colombia, Costa Rica, Arabia Saudita, pero hay que tomar con calma las cosas y en esta pandemia nos está ayudando más a saber el futuro que podamos tener. Estoy tranquilo, esperando que Dios me mande lo mejor para estar donde esté lo mejor”.

Lo vinculan con Real España por una foto en el negocio de Elías Burbara: “Yo siempre he ido a ese Supermercado a comprar con mi familia; no pensé que esa foto saliera a la luz, yo no tengo ningún problema con volver a Real España porque no tengo ningún rencor contra ellos, estoy agradecido porque me dieron a conocer”.

Responde a los que lo adversan: “Yo me he ganado el respeto en la cancha no dando entrevistas; siento que hay más aficionados del Real España que me respetan y me quieren que los que no, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. De la manera en que yo salí es que hablo, como el caso del Camello Delgado, o yo que rechacé ofertas del Olimpia para quedarme, igual que camello, pero hay que seguir trabando, si España me llama y me da la oportunidad de regresar, habría que darlo todo por la camisa”.

Siempre se entregó en Real España: “Yo pienso que cuando uno pasa por un nivel tan bajo uno acepta, en ese torneo en Real España el equipo andaba mal, no solo Mario, pero me gusta ese reto cuando uno es importante en el club, pero hay que entender que no solo Mario juega. En dos torneos anteriores era de los mejores de la Máquina y nadie lo decía; yo di todo y son de los que más títulos tienen con la camisa aurinegra. Hicimos un mal torneo y las cosas no salieron como la directiva quería y por eso pasó lo que pasó”.

Le gustaría jugar en Olimpia o Motagua: “La idea es salir al extranjero y estar en la Selección que es lo máximo, no entiendo cuando miro jugadores que no quieren vestir la camisa de la Bicolor. A quien no le gustaría vestir la camisa de Olimpia y Motagua que son los dos más grandes de Honduras, pero veremos en el futuro que pasa”.

Su amor por Real España: “Desde chico he sido Real España, pero ya cuando uno es profesional piensa en la carrera, uno tiene que dar el todo en el equipo que uno está. Imagínate lo que hacen los directivos con uno y esas cosas pegan; que ese cariño se pierda. Ahora hay que pensar como profesional y dar el todo por la camisa que te está pagando”.

Dolor por la salida de Camello de Real España: “Me trataron muy bien, pero me dolió más la salida del Camello Delgado porque estuvo toda la vida; él pudo irse para el Olimpia y me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, hermano usted en Real España es el Camello y usted decide; él se quedó e imagínate cómo le pagan. La salida mía duele, pero uno trata… la tomé con calma porque una oportunidad iba a salir. A Camello, sin menospreciar ningún equipo, Camello tenía que retirarse en la máquina”.