Marcelo Verón y Mauricio Pacini trabajan para volver a Honduras haciendo dupla como técnicos

Mauricio Pacini y Marcelo Verón, fueron una de las mejores duplas de delanteros ; hicieron la mayoría de carrera futbolística en Honduras. Son recordados por aquellos golazos que hicieron en con Platense y Motagua donde jugaron juntos.

DIEZ los juntó en una conversación en Facebook Live y You Tube para conocer sus vivencias. Pacini, un 9 de área, de los pocos que tiene en su perfil de haber jugado en los cuatro grandes en Honduras, dice que "Platense y Motagua son con los que tuve más arraigo porque me fue mejor, igual Marathón, ya que con los tres salí campeón", explicó el delantero nacido en Santa Fe, Argentina.

El sueño de ambos futbolistas ahora como entrenadores es volver al país haciendo dupla nuevamente pero en los banquillos. De Honduras tienen los mejores recuerdos, pues llegaron para lograr el campeonato histórico de Platense en 2001, algo inolvidable en sus vidas.