El anuncio del Gobierno de Honduras en torno a la reactivación de la economía el 1 de junio

Carlos Madero, ministro de trabajo, anunció que la apertura de la economía podría darse el próximo 1 de junio, restringiendo la circulación mediante el último dígito de la identidad, pasaporte o carné de residencia como se ha venido manejando.

Dicho plan se desarrollará por municipios teniendo una duración de tres meses o un poco más, esto dependiendo de los resultados y que no haya un aumento considerable en los casos de coronavirus en el país los cuales son más de tres mil a la fecha y arriba de 150 personas fallecidas.

Madero explicó que la meta es el próximo 1 de junio, pero no está pautado el mecanismo hasta el momento porque no hay garantías en que el país logre esa reapertura sin que haya un rebrote.

”No podemos hacer una apertura de un solo segmento de la sociedad, si nosotros lo hiciéramos seríamos totalmente irresponsables. El gobierno le apuesta a la reapertura de la economía de manera paulatina, ordenada e inteligente, con indicadores que permitan el reinicio de la misma, porque la cuarentena no se acabará hasta que termine la pandemia , se tendrá que vivir con ella

Carlos Madero también detalló que “si existe un municipio que se complique lo vamos a tener que volver a cerrar. Aunque se tenga un plan de reapertura, no signfica que la cuarentena se restringe ya que se seguirá”, en torno a que aumenten los casos de coronavirus en Honduras.

Asimismo recalcó que no se excluye al transporte y se entiende la crisis de los conductores, no obstante “el rubro puede generar mayor cantidad de virus y no estamos listos para ello”.

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ?

La región uno está conformada por los municipios con baja incidencia de casos o mediana densidad poblacional. La región dos cuenta con 53 municipios los cuales tiene una incidencia baja de coronavirus. Se cierra con la región tres que es conformada por municipios con números de casos media y alta tomando en cuenta también su alta densidad poblacional, aquí se incluye San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Todas las regiones tendrán la “fase cero” que implica una preparación antes de la apertura. En esta fase se harán pruebas rápidas, se dará equipo de protección a centros médicos y se fiscalizará si los lugares implementan las medidas de bioseguridad.

Luego de la fase cero viene la primera fase que implica la incorporación del 20 por ciento de los trabajadores a las empresas, y se aumentará a otro 20 por ciento cada 15 días hasta llegar a tener el cien por ciento del personal en cada empresa; esto en la región tres que es hasta el momento la más afectada.

En la región uno se establece 232 municipios que aún no registran casos de coronavirus y donde se incorporará al 60 por ciento de los empleados. En la región dos se iniciará con el 40 por ciento en su génesis.

La región tres que implica a San Pedro Sula, Tegucigalpa y otros 11 municipios con alta incidencia, comenzaría en junio y finalizando el proceso en agosto. El plan se establece también para iglesias, centros educativos y sectores sociales del país.