Foro Diez: Las claves para que Costa Rica regresara al fútbol en medio del coronavirus

Costa Rica ha dado el ejemplo pues se convirtió en la primera liga de América en retornar a actividades en medio de la pandemia del coronavirus. El jueves en esta nación se llegó a mil casos, pero la tasa de mortalidad es muy baja y son más los recuperados que los fallecidos.

Esa situación da a entender que se ha controlado hasta cierto punto la pandemia y eso dio pie a que regresara el fútbol a puerta cerrada y con varios protocolos de bioseguridad.

VER: FUTBOLISTAS EN COSTA RICA ROMPEN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

En Diez tuvimos un foro en el cual contamos con el doctor Esteban Campos, médico del Saprissa y que participó en las creación de los protocolos; Federico Calderón, directivo de Alajuelense, y Maynor Solano, periodista tico. Dicho foro se transmitió por Facebook y Youtube, el tema principal fue el regreso de la actividad futbolística a la hermana nación y cómo han sabido implementar los protocolos de bioseguridad en los estadios.

Esteban Campos-Doctor de Saprissa: “La parte más dura del protocolo es cumplirlo, en el papel puedes colocar cualquier cosa, ya en el parte operativa es un gran reto. Lo primero que debemos entender que el fútbol fue responsable en anticipar y crear un protocolo, si nosotros esperábamos a ver cómo seguía la situación nos iba a demorar un mes. Se inició a trabajar con una versión preliminar, luego se revisó por parte de expertos y se fue nutriendo el protocolo”.

“No se presionó al Gobierno y simplemente era para estar listo, no estaríamos hablando del regreso si no tuviéramos tan pocos casos y si el Gobierno no estaría controlando la pandemia. Los primeros días los jugadores estaban con esa motivación. A muchos se les decía que no se ducharan en el estadio, que respetaran la distancia y muchas más medidas. Andar con cubrebocas por tanto tiempo no es sencillo y más cuando se hace una actividad física, esto va a permanecer por varios meses más y no se descarta que la FIFA implemente nuevas reglas”.

Maynor Solano-Periodista tico: “Nosotros mandamos un mensaje de que era importante cumplir con los protocolos, sin dar fechas fue punto determinante y no se especuló mucho. No era tan tan fácil que el protocolo fuera aprobado en medio de esta situación, la industria del fútbol necesita de los medios y viceversa, son 90 minutos donde la gente se puede distraer”.

“En los días a que llegara la buena noticia los medios de comunicación tuvimos que reinvertarnos y eso nos dio algo muy positivo porque nos dio historia más humanas, historias que en época normal no se tenía esa apertura. Entendimos y conocimos el entorno familiar del jugar en la previa. Cuando se da el banderazo de salida es todo un tema mental porque en la entrevista yo no me acerco a la persona, se debe guardar la distancia porque ahora es así”.

Federico Calderón-Dirigente de Alajuelense: “El principal riesgo que teníamos los clubes luego de dos meses reducidos es ese y a todo nivel. El protocolo no requiere mayor cantidad de erogación de recursos económicos, simplemente es la disciplina aunque claro hay insumos que se aplicaron. El principal reto era el seguimiento a los protocolos donde los primeros entrenamientos eran distanciados y no colectivos. Una vez superada esa etapa el Ministerio de Salud nos permitió hacer entrenamientos colectivos y siempre manteniendo distanciamiento en camerinos que hoy por hoy se mantiene”.

“El rubro de taquillas representa una parte fuerte y con todos es así, al no tener taquillas puede ser un 25 por ciento menos y por ejemplo el fin de semana se juega el clásico. De igual manera los arreglos de pago que se han hecho con los patrocinadores, hemos reducido jornadas en el área administrativa y también reconocer a los jugadores que accedieron a una rebaja salarial partiendo de una cifra hacia adelante”.

VER FORO COMPLETO DE DIARIO DIEZ EN TORNO AL REGRESO DEL FÚTBOL EN COSTA RICA: