Liga MX: Faitelson revienta a figura del América, recibe dura respuesta y luego borran el mensaje

Luego de que el entrenador Miguel Herrera estaría considerando a Renato Ibarra para el Apertura 2020 de la Liga MX, el periodista David Failtelson mostró su postura y no considera que un futbolista que estuvo involucrado en un escándalo siga formando parte de un club como el América.

El polémico comentarista de ESPN fue tajante con el posible regreso de Ibarra a las canchas tras ser separado del cuadro azulcrema por supuestas agresiones contra su pareja embarazada, Lucely Chalá.

De momento se desconoce que sucederá con el delantero ecuatoriano, pero lo cierto es que Faitelson explotó en redes sociales ante una eventual vuelta del jugador.

''La desfachatez de Baños y del 'Piojo'. Defender el negocio de un futbolista e ignorar la responsabilidad social de un club como el América y de la empresa que esta detrás del América. Renato Ibarra fue un 'mal negocio' y punto. Debe irse…'', escribió el periodista en Twitter.

Debido a los fuertes señalamientos, Ibarra le respondió para aclararle toda la situación que atravesó con su pareja, para posteriormente eliminar el mensaje y no generar más polémica, aunque los usuarios se encargaron de hacer captura a sus declaraciones.

El video de la supuestra agresión de Ibarra contra su pareja

''Hola buenas noches. Primeramente deseo que tú y tu familia se encuentren bien de salud en esta época de pandemia. Quisiera hacerte una observación acerca de tu comentario en Twitter. Creo que es muy delicado hacer afirmaciones cuando no se sabe el contexto de las situaciones de otra persona. Te recomiendo confirmar la veracidad de las cosas para poder afirmar públicamente sobre la agresión que supuestamente hubo'', fueron las supuestas palabras del jugador.

Las palabras del 'Piojo' Herrera

Miguel Herrera, técnico del América, fue claro en que todos deben de tener una segunda oportunidad y aclara que en las imágenes nunca se mira cuando Ibarra agrede a su novia.

''No sabemos bien qué pasó y si nos dicen que sigue o no, es decisión de la directiva. Como ser humano merece una segunda oportunidad, está mal, pero en los videos no hay ninguna agresión'', comenzó diciendo el 'Piojo' en una entrevista para Pressport.

''Es un jugador del Club América, si entra en planes o no la directiva decidirá, y como técnico tomaré la respuesta que me indique la directiva, no estoy peleado con lo que me digan ellos. Renato tendrá que presentarse en el club. Es un ser humano que cometió un error grave, pero como miembro del club le tienes que abrir las puertas'', cerró el DT.