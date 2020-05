Dedicado al "Macho" Figueroa: ¿Qué pasó con esos hombres que nos dieron tantas alegrías?

Nerlyn Membreño

Siempre que una persona fallece los sentimientos que nos invaden son de lamentación y pesar por tan grande pérdida. Si es un ser querido el dolor es muy grande y los que hemos pasado por esos momentos en la vida lo entendemos bien. Pero cuando hay gente que ha representado el país y que ha sido parte de las selecciones de fútbol y ha tenido éxito en esa carrera y se nos va, el fútbol también llora.

En 1982 se jugó el Mundial de España, en ese entonces yo tenía 10 años de edad y recuerdo que ver a mi Selección jugar en ese mundial fue una inspiración y una satisfacción grande, quería ser igual que ellos, así lo pensaban todos mis amigos en aquel momento, todos soñábamos con hacer lo mismo.

Arzú, "Fayito", Costly, Villegas, "Azulejo", "Pecho", "Primi", "Macho", "Tecate", "Betancourt", Tony Laing, Toledo, entre otros, eran de los nombres que más se oían en mis tiempos de infancia.

Nunca dejé de admirar y de respetar esos hombres que se portaron como verdaderos embajadores de la patria, como muy pocos lo hacen en otros ámbitos. La vida me dio el privilegio de poder compartir con varios de ellos en algún momento en mi carrera como futbolista y como entrenador.

Macho Figueroa se convirtió en una leyenda para el Murcia después de haberlo fichado tras el Mundial del 82.

Mi pregunta es : ¿Qué pasó con muchos de ellos? Cómo es posible que estos hombres que nos dieron tantas alegrías y que se volvieron especialistas para jugar a un alto nivel en un mundial, hoy no forman parte de las estructuras del fútbol, un fútbol en un país donde lo que más hay es pasión y afición, un fútbol en el cual lo que más se necesita es gente con talento especializada para desarrollarlo, un fútbol que se quedó en el tiempo y todos los demás países le alcanzaron y le pasaron en estructura deportiva.

Hoy me da pesar la muerte de "Macho" Figueroa, también me tomo el tiempo para señalar cómo este hombre que lo hizo tan bien jugando al fútbol a nivel nacional e internacional no fue considerado para estar dentro del engranaje del mismo.

Qué lastima por todos aquellos que aun están con nosotros pero que no se les valora y se les aprovecha como se debería, mi opinión va orientada hacia mí mismo y a aquellos otros que manejamos las posiciones o cargos en el fútbol, que acerquemos a los especialistas y a los que han vivido en esos escenarios, porque eso traerá progreso, desarrollo y buenas estrategias para nuestro fútbol. Otros países desarrollados son un claro ejemplo de ello.

Gracias "Macho" Figueroa en nombre de todos los que hemos estado en el fútbol, lamento que el país no haya aprovechado al máximo tu talento y capacidad.

Descansa en paz. Hoy el fútbol también llora.