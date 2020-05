Concacaf ilusiona a Guatemala con nuevo formato rumbo a Qatar 2022

La pandemia del coronavirus ha trastocado los planes de todas las competencias internacionales del fútbol, producto de ello, en la Concacaf ya analizan cómo será el nuevo formato de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Víctor Montagliani ha reconfirmado que el formato de clasificación va a cambiar sí o sí, no será la típica hexagonal que se ha venido desarrollando en los últimos procesos eliminatorios.

El presidente de la Concacaf, que es oriundo de Canadá, habló con la Prensa Libre de Guatemala sobre cómo están trabajando para rearmar el nuevo formato, el cual beneficiará a la Selección guatemalteca que dirige Amarini Villatoro.

"EL FORMATO CAMBIARÁ", MONTAGLIANI

"Tendremos que ordenar el camino clasificatorio que incluye a Guatemala. Todavía no sabemos cómo o cuándo se podrá hacer, pero estamos trabajando con la FIFA y las otras confederaciones para tener opciones, ya que el formato cambiará para contar con las fechas perdidas. Nos estamos preparando para tener varios escenarios", detalló el canadiense.





Montagliani insiste en que habrá cambios sí o sí. "Los equipos no podían jugar y perdieron la oportunidad de mejorar en el Ranking de la FIFA. Esto creó un problema de integridad deportiva. En el calendario existe cierta incertidumbre si podremos jugar en septiembre. Si no lo hacemos se dará otro desafío, porque tendremos que hacer cambios. Todavía no sabemos cómo funcionará, por eso seguimos analizándolo", le confirmó al medio chapín.



Tras aclarar que "la Copa Oro continuará en el verano del 2021 según lo planeado", remarcó que "Nuestra prioridad son las comunidades afectadas por la situación actual. Pensamos en la salud y bienestar de todos los involucrados".