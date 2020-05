La Gazzeta dello Sport infla el ego y bonos de Diego Vázquez y viene una lucha fratricida con Vargas y Troglio

Orlando Ponce Morazán

En tiempos de coronavirus, algunos personajes del fútbol hondureño han subido sus bonos. Ese es el caso del adiestrador del Motagua, Diego Vázquez, quien ha sido destacado por el influyente diario italiano Gazzetta Dello Sport, en reconocimiento a su dilatado proceso en los azules y su buena cosecha de títulos.

Después de las grandes temporadas en el calcio italiano de David Suazo, Julio "Rambo" León y Edgard Álvarez, para citar los más destacados, los medios del país de la bota no ocupaban espacios para referirse a figuras que sobresalgan de Honduras.

Yo que soy seguidor de las versiones en español de este influyente diario deportivo, de Tutto Sport, Corriere Dello Sport, Bild de Alemania, A Bola de Portugal y los españoles Marca y As, entre otros, vale la pena detenerse a dimensionar el contenido de la nota dedicada a Diego, más allá de las ironías que he leído se han hecho con el argentino. Es muy normal a muchos no les gustan ver ojos bonitos en cara ajena, producto de envidias.

Basta señalar que el diario italiano puso el radar en una liga de fútbol tan pequeña para un europeo o un sudamericano, normalmente, puesto que sus reflectores giran alrededor de las grandes estrellas del fútbol.

La Gazzeta dello Sport sorprendió al publicar un reportaje con el entrenador argentino Diego Vázquez y su exisotoso proyecto con el Motagua.

De sobra es conocido las divergencias que a lo largo de los años he tenido con el actual técnico del Motagua debido a situaciones de irrespetos que el mencionado argentino ha lanzado contra mí y otros colegas, pero eso no inhibe el reconocimiento a sus éxitos en el Motagua.

Cómo bien lo resalta La Gazzeta Dello Sport, Diego ha impuesto un récord de temporadas consecutivas dirigiendo ininterrumpidamente, modelos que solo se han fabricado en ligas como la Premier de Inglaterra con Alex Ferguson en el Manchester United y Arsene Wenger en el Arsenal, entrenadores que se fueron hasta que ellos quisieron.

En el nido de las águilas, a juzgar por palabras de su presidente, Eduardo Atala, el argentino si sigue con su escalada de títulos, seguirá hasta que él quiera. Esto fue parecido al matrimonio que tuvo el azul con Ramón "Primitivo" Maradiaga durante varios años pero que un día se disolvió y las heridas fueron profundas y no sanan por ahora.

LAS DECLARACIONES DE ATALA SOBRE DIEGO VÁZQUEZ

No conozco la metodología de trabajo que utiliza Diego en los entrenamientos y sus estrategias en los partidos, solamente lo que refleja su equipo en la cancha. Sí debo reconocer que es un profesional integracionista que ha hecho un excelente grupo de trabajo con Patricio Negreira, Ninrod Medina y Hugo Caballero. Además que veo tiene blindada la buena química con sus jugadores para evitar las contaminaciones endógenas

Cinco títulos de liga, de los 17 que tiene el mimado, 12 finales disputadas, una Supercopa y dos finales de la liga Concacaf, la que es cierto perdió, respaldan la exitosa gestión de Diego en el Motagua.

Debido a mis arraigos azules, pero en la inquebrantable línea de desmarcarme del fanatismo,m e veo aveces enfrentado con el dieguismo y eso es muy normal, igual pasa con el gallardismo en River Plate y el cholismo en el Atlético de Madrid para seguir con tangos argentinos.

Me ha tocado y me toca en mi carrera convivir o ser espectador de todo tipo de egos en diferentes actividades y la respuesta siempre que encuentro es que mientras esos egos tengan exito, lo demás saldrá sobrando.

Atrapado en la megalomanía, así fue siempre desde su etapa de jugador, Diego camina muchas veces como en una isla, con medios de comunicación en Honduras, que como Gazzzetta Dello Sport, podrían destacar más sus logros y conquistas, pero que los ve como enemigos.

En el último quinquenio, las luchas sin cuartel han sido intensas con su connacional Héctor Vargas, actual entrenador del Marathon, por el que igualmente yo guardo un enorme respeto y admiración, ya que su capacidad está de sobra demostrada.

Estas rivalidades y celos profesionales me hacen recordar las de Bilardo y Menotti en el mundo, las de Hugo Sánchez con Ricardo La Volpe en México. Las de Hernán Medford con Jorge Luis Pinto.

César Menotti y Carlos Bilardo protagonizaron por décadas una enemistad muy marcada en el fútbol argentino y Ponce Morazán la compara con Diego y Vargas en Honduras.

Un papel diferente ha asumido el técnico del Olimpia, Pedro Antonio Troglio, con una personalidad contrastante a la de Diego y Vargas, que no ha ha podido ser metido en el circo mediático.

Mientras Vargas y Troglio se dan cumbos recíprocamente, Diego no es compatible con Vargas y con Troglio porque la relación es ni fu ni fa, como dicen por muchos lados.

Por cierto que Troglio, igualmente es un profesional altamente calificado como técnico, no solo como jugador, por diferentes medios internacionales, y eso le da mejor proyección a nuestra liga.

La moneda está en el aire, Troglio rompió la racha de títulos de Diego con el Motagua en el torneo antepasado. En el anterior, el Azul era líder y se dio por finalizado y eso no gustó al timonel mendozino. Mientras tanto Vargas, desde las trincheras del Marathón, buscará su quinta estrella e igualar a Diego. Por eso yo espero que reinicie pronto la liga hondureña, el morbo me atrapa.