Maidana aceptó renovar con olimpia bajándose el salario: “No me importa, quiero seguir acá”

El mediocampista argentino, Cristian Maidana, declaró que ya llegó a un acuerdo con la directiva del Olimpia para la renovación de su contrato y confirma que se queda para el próximo torneo, acordando algunos detalles como la rebaja del salario debido a la crisis económica.

Maidana fue de los regulares jugadores que ayudó a los merengues a la conquista del campeonísmo y a estar en el presente torneo internacional, a las puertas de las semifinales de la Champions de Concacaf; una de las cosas que hizo al argentino decidir quedarse bajo esas condiciones.

Firma del contrato: "La charla estuvo, salió buena, quedamos ambas partes conformes, pero no me han llamado más, estoy esperando nomás cuando se firme para estampar la rúbrica en el contrato”, inició diciendo a la radio HRN.

Los acuerdos que firmarán: “Eso es lo más importante, lo que más me importa a mí, firmar el contrato, hasta que no se haga uno no está tranquilo, pero tuvimos la charla súper buena entre ambas partes y esperemos que esto vuelva a comenzar pronto para estar más tranquilo”.

Cristian Maidana en acción con el Olimpia cuando enfrentaron al Marathón en el pasado torneo que se declaró nulo.

Rebaja de salario confirmada: “Estuvimos de acuerdo con las cosas que ellos me propusieron, es mucho menos de lo que cobraba, pero no me importó mucho eso sino que quería seguir en este club, en la institución y así lo hicimos. Estoy bien con lo que me van a dar, nos bajamos bastante pero no pasa nada; lo importante es seguir haciendo historia con este club, con las ganas de seguir, lo bien que está acá es lo que me importa hasta ahora”.

Lo que le ha gustado del Olimpia: “Muchas cosas, la tranquilidad que tengo yo y mi familia, estamos súper contentos y súper cómodos, es lo que más me interesa; también en el club me han tratado muy bien, he jugado la mayoría de los partidos, me está yendo bien. Desde que llegué al Olimpia todo ha sido para bien”.

La Champions de Concacaf ilusiona: “Es un anhelo de todos, la verdad que veníamos con ritmo muy bueno, veníamos haciendo las cosas muy bien. Esperemos que esto continúe para seguir dando ese pacito y quedar en la historia. Será muy importante de cara a lo que se viene y por eso estamos en charla continua con los entrenadores. Queremos seguir jugando ese campeonato y es lo que buscamos todos”.

Ya quiere que se venga el Apertura: “Extraño muchísimo el poder volver, es algo que quiero que llegue ya, espero que sea pronto. Considero que con todo esto que está pasando en el país ya pronto vamos a empezar, ya están iniciando la mayoría de los clubes y ojalá que la vuelta de todos los equipos sea buenísima. Ya me imagino como han de estar los otros jugadores sobre el tema del cobro de salarios; es muy jodido todo lo que está pasando”.

Planificación de la pretemporada: “El profesor Troglio a mí me habló, están planeando volver a finales de junio, solamente me han dicho eso, esperemos que se pueda dar este tema de volver pronto. Ojalá que llegue ese día porque queremos volver todos, pero sabemos de la situación que vive el mundo, pero cuando digan ya, sería buenísimo”.

Protocolos de bioseguridad: “Todavía no los tenemos, lo que he escuchado y he leído por allí, porque miré en un programa es que va a haber una apertura muy inteligente, la que se está preparando, así que esperemos que sea así. Ya cuando tengan una fecha de cómo volver nos van a explicar todo el proceso, el procedimiento y hay que estar preparados porque la bioseguridad es importante”.

La foto que compartió en redes con Leo Messi: “Esa foto fue de la Copa América en Houston, Estados Unidos en 2016, tuve la suerte de compartir un rato con él (Messi), mi hijo igual. Fue un momento especial y lo voy a recordar por todo lo que es Messi, por todo lo que significa para el fútbol por todo lo importante”.

El mejor jugador del mundo: “Para mí sí, por todo lo que representa en el mundo, me encanta todo lo que hace, como persona es un fenómeno. Hay gente que les gusta otras personas y para los argentinos les gusta más Diego Maradona, pero a mí me gusta más Messi de todos”.