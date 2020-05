El Salvador rectifica sus tres clubes representantes para la Liga de Concacaf

La Federación Salvadoreña de Fútbol rectificó este viernes sus tres equipos representantes para la próxima edición de la Liga de Concacaf 2020 que se disputaría entre julio y noviembre de 2020.

Luego de la emergencia mundial por Covid-19, el Salvador suspendió su competición y declaró campeón al 11 Deportivo, equipo que yacía en el primer lugar de la tabla de posiciones, pero finalmente no fue aprobado por el ente traducido de la sugerencia de Concacaf.

FAS, Alianza y Municipal Limeño serán los representantes oficiales de El Salvador en el torneo, este último por ubicarse en la tercera posición de la tabla acumulada con 49 puntos.

Municipal Limeño, el tercer equipo salvadoreño en ser aprobado para jugar la Liga de Concacaf

“Sabía que enviaron nota de CONCACAF (con lineamientos de calificación de equipos al torneo regional), pero no nos han comunicado nada, espero que sea real, porque es la verdad. Como lo dije, la CONCACAF ve los méritos que se hacen en los dos torneos, no es por uno (torneo), máximamente, pensando cómo habíamos terminado el torneo (pandemia), no veía que fuera diferente, pero al final, se tomó lo correcto”, manifestó al El Gráfico el presidente del equipo limeño, Samuel Gálvez.

Hasta el momento el arranque del campeonato es una incertidumbre por la pandemia, pero los signos positivos es La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol estableció hasta el 28 de junio para que todas las Federaciones asociadas oficializaran a sus equipos.

En el caso de Honduras, el único equipo avalado para competir sería el Olimpia por haberse coronado campeón del torneo Apertura 2020.