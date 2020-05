Luis Garrido lo afirma: “No regresaría a Olimpia, uno en la vida debe tener dignidad”

Claro y contundente. Luis Garrido ha dicho que no tiene idea de regresar a Olimpia tras el episodio que vivió en el 2016 cuando los merengues lo hicieron regresar a sus filas llevando el caso al TNAF y alegando que había contrato, días antes se había ventilado que no existía vínculo y por ello se fue a Motagua.

El jugador recién fue dado de baja en el Córdoba de España, institución de la tercera categoría de esa nación, en una entrevista a HRN recalcó que le tomó por sorpresa la determinación de los españoles y espera cerrar ese episodio de la mejor forma pues le restaba un año de contrato.

“Todavía teníamos contrato, pero si el gerente dijo eso me imagino que vamos a llegar a un acuerdo en cuanto al año más que falta de contrato y así poderme desvincular del equipo. Si él lo dijo me imagino que algo tienen en mente, hay que esperar que pasen los días para que tomemos una decisión en cuanto a eso y lleguemos a una solución”.

En el 2016 el contención hizo pretemporada con Motagua e incluso llegó a jugar un par de amistosos. Cuando tenía todo listo fue que se dio el problema legal y tuvo que volver a la institución que lo vio nacer. Luis Garrido recalcó que le gustaría cumplirle a Motagua y vestir esos colores.

“Me consultaron que si me gustaría jugar en Motagua y yo dije que sí me gustaría pero nadie se me ha acercado para serte honesto, sería mentirte si te digo que voy a llegar a Motagua porque en realidad no lo sé, si se brinda la oportunidad y llegamos a un acuerdo sería fantástico pero de lo contrario no podría decir nada”.

NO REGRESARÁ A OLIMPIA:

Garrido siempre ha manifestado que lo hecho por Olimpia no fue ético ya que primero le dijeron que no contarían con él, cuando se recuperó y estaba a punto de jugar con los azules es que buscaron la vía legal, por ello aduce que no piensa volver a vestirse de blanco.

“No, no regresaría a Olimpia. Uno en la vida debe tener dignidad, por todo lo que me pasó y cómo se comportaron creo que no, aparte que Olimpia es un equipo muy completo, tiene grandes jugadores. Me atrevo a decirte que no porque la verdad de las cosas son situaciones que me pasaron estando ahí. No se lo deseo a nadie, también creo que el ambiente no sería bueno aunque tengo muy buenos amigos en Olimpia”.

Luis Garrido tiene actualmente 29 años y en el Córdoba de España apenas jugó 45 minutos, antes de irse a Europa fue parte de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.