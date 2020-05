¡Juan Carlos Osorio culpa a los futbolistas mexicanos por la eliminación en Rusia 2018 ante Brasil!

A dos años de haber dejado el banquillo de la selección mexicana, el entrenador Juan Carlos Osorio responsabilizó a sus exdirigidos por no alcanzar el quinto partido en Rusia 2018. Además señala quiénes fueron los únicos tres jugadores que estuvieron a la altura para enfrentar al Brasil de Neymar, en una entrevista concedida para ESPN.

Osorio responde a las acusaciones que recibió por supuesta corrupción

Su paso por la dirección técnica del 'Tri' duró solamente tres años y la victoria que más se le recuerda fue la del primer partido contra Alemania. Sin embargo, la fácil eliminación ante la 'Canarinha', los constantes cambios en la alineación y una goleada de escándalo que recibió de Chile, provocaron una ola de críticas hacia su trabajo, tanto de la afición como de periodistas.

''Cuando enfrentamos a Brasil yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra ellos y la respuesta fue silencio. Yo les respondí que sí estaba preparado porque llevo 30 años trabajando para jugar contra los mejores'', comienza contando el DT colombiano.

Osorio aseguró que son los futbolistas quienes hacen la diferencia y comparó el nivel de los brasileños con los de la Selección de México, destacando solo a Carlos Vela, Hirving Lozano y Héctor Herrera.

Rafa Márquez asegura que México no está al nivel para enfrentar a los grandes

''Cuando México jugó contra Brasil yo sabía que todos los brasileños jugaban en las mejores ligas del mundo, por eso yo no hablo con ellos. Con el grupo de jugadores que teníamos muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera e Hirving Lozano, necesitábamos otros jugadores como los que tenía Brasil en la delantera: William, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesús parecidos en México solo uno, Carlos Vela'', explicó el cafetero.

La escuadra azteca cayó contra Brasil gracias a los goles de Neymar y Firmino y nuevamente se le llamó fracaso por no aspirar al quinto juego.

¿Volvería a México?

Hace unas semanas el mismo medio se contactó con Osorio y en esa ocasión se le preguntó si volvería a tomar las riendas de la selección mexicana y su respuesta fue muy clara.

''Por ahora diría que no, pero sí repetiría la experiencia. Yo no sé si volvería porque después del Mundial esa fue la única razón fundamental por la que declinamos, nosotros no quisimos continuar y se lo hicimos saber a Santiago Baños, Guillermo Cantú y Decio de Maria, ya que pensamos que era el momento de ir a buscar el reto de Colombia'', dijo el actual entrenador del Atlético de Medellín.