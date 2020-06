Pedro Troglio se confiesa: "Vine a Honduras a enriquecer el currículum y no me arrepiento"

Si hay un personaje que es muy considerado en los medios en su país, es Pedro Troglio. Su carrera como jugador en selección y jugando en el extranjero, dejó muy alto su nombre y ahora como entrenador del Olimpia, el nombre del equipo albo ahora es reconocido.

Troglio ha sido más que un entrenador, un embajador del nombre Olimpia. Durante esta cuarentena ha desfilado por medios impresos, digitales, televisivos y radiales de su país donde cuenta de distintas maneras la forma en que llegó a Honduras para ser campeón.

En el reconocido programa "90 minutos" que se emite en Fox Sports, Troglio reveló porque aceptó venir a Honduras, dirigir al más grande y hoy cuenta cómo en su país no estaba siendo considerado; pues algunos clubes lo primero que le pregunta es por los títulos.

¿Por qué fuieste a Honduras, un mercado que no es común? Le preguntó el periodista Sebastián "Pollo" Vignolo que dirige el programa 90 minutos de Fox Sports y Troglio fue muy sincero con una explicación contundente.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, junto a los panelistas de Fox Sports Argentina entre ellos el exjugador Óscar Rugeri.

"Cuando terminó el campeonato con Gimnasia (en Argentina), esa final contra Rosario Central, vinieron de Emiratos Árabes, estaba en una lista con varios técnicos; entonces me preguntan, ¿Cuántos títulos has ganado? Había ganado uno con Cerro Porteño de Paraguay, un ascenso con Gimnasia, y mirá que había perdido tres. Lo único que importaba es que fuera campeón, y en Argentina estaba para dirigir equipos para pelearla (descenso). Tenía que salir a dirigir equipos necesitados, me llamaron de acá, el Olimpia, el equipo más grande de este país que hacía cuatro años no salía campeón y me vine a enriquecer un poco el currículum y la verdad que no me arrepiento porque es de primera y salimos campeones", manifestó.

Troglio estaba necesitado del trabajo en su país, sabía que la oportunidad de venir a Honduras era otro mundo, otro ritmo y otra competencia; país en el que ha encajado a la perfección porque terminó con esa hegemonía de Motagua y acabó con la sequía de títulos.

"Es así, yo ya tengo 54 años. Hace 15 años que dirijo, ya me tocó entrenar a Independiente y pelear un torneo pero no ganarlo, van pasando los años y se hace más complejo. A mí se me hace complicado (dirigir) en Argentina cuando salí de Gimnasia entré en seis listas y en ninguna me eligieron, entonces tuve que elegir una", contó el entrenador argentino del Olimpia.

¿Por qué no es considerado en Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo como lo hacen otros jóvenes técnicos? Troglio tiene un pensamiento y así lo explicó: "No es fácil llegar a esos clubes, (los entrenadores actuales) han hecho las cosas bien para llegar a esos lugares. Yo llegué a Independiente en 2007, luego equipos grandes solo afuera. Cerro Porteño de Paraguay. Pero no es culpa del representantes porque los equipos necesitan ayudas externas", contó.

Finalmente explicó que se ha gastado dinero en tecnología, misma que aplica en las prácticas del Olimpia. "Yo no entreno a la antigua, no me sé vender. Yo en 2005 fui de los primeros en traer el estudio del consumo del oxígeno al Gimnasia y fui un estúpido en no sacar una foto para mostrarlo y hoy Ciro Vargas que es la persona que lo hace está en la Selección Uruguaya. Yo no hablo raro, no digo balón, sigo diciendo pelota, yo abanico no vasculación, digo paredes no digo asociaciones, pero sí compré GPS y Drone, helicóptero. Me gasté un montón de plata y lo manejo rebárbaro...", contó.