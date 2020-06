Presidente del Real de Minas revela que empresarios de EUA y China quieren comprar el club

El futuro del Real de Minas se está cocinando. El equipo que ha sido nómada en Liga Nacional podría tener las horas contadas y pasar a una nueva administración; pues su presidente, Gerardo Martínez, manifiesta que tiene ofertas del extranjero hasta de Honduras.

Martínez explicó que ha tenido acercamientos con el presidente del Juticalpa FC de la Liga de Ascenso, Joel Sandoval, quien está interesado en comprar la franquicia, pero por ahora la prioridad es venderla al extranjero. Hay clientes en Estados Unidos, China y Sudamérica.

El presidente del club dejó claro que ha sido complicado mantener el equipo. Se pagó el último sueldo al plantel y jugadores en febrero, les deben marzo y abril que fue lo que duró el torneo que se declaró nulo debido a la pandemia del coronavirus.

No será renovado Raúl Cáceres como entrenador: “No, al final hemos decidido en la junta directiva y lo que ha hablado, de todo los que nos ha acusado, mi hermano y yo decidimos ya no renovarle el contrato. Raúl es un buen técnico pero cuando ya no hay un ambiente con la junta directiva, lo dijo él, hay que dar a un paso al costado”.

Venta de la categoría al Juticalpa: “Son ideas que tenemos con amigos. Yo soy muy amigo de Joel Sandoval (presidente del Juticalpa), él estuvo interesado en adquirir el club. Yo tuve ofertas del extranjero y le dije que iba a priorizar primero ofertas de afuera”.

Deudas con entrenador Cáceres: “No es tanto la cantidad, yo tengo un resumen del contador del club donde está lo que se le debe a cada miembro del cuerpo técnico”.

Valor para vender el club: “El precio en realidad no está definido. No vamos a vender el equipo en lo que se trató de hacer en septiembre del año pasado, va a ser mucho mayor la cantidad, sabemos cómo está el mercado. Es un equipo que va en su tercer año en Liga Nacional, ha dejado buena imagen en el fútbol de Honduras. Si hay una buena opción podemos hablar de una venta, puede andar por allí, (cerca de 10 millones)”, contó al programa Extra Liga en Radio San Pedro.

Los que han preguntado por el Club: “Tenemos una oferta de unos inversionistas americanos, chinos y sudamericanos. Ellos querían venir al país, pero lastimosamente por lo de los vuelos no quieren venir, quieren ver donde entrenamos, donde jugamos, si se puede hacer inversión en los estadios. Esperemos que esto se solucione pronto para que ellos vengan y venir aquí”.

La renovación de jugadores: “Nosotros estamos esperando la reunión de la Liga, el equipo que se está adelantando tiene que tener sus argumentos. No se sabe cuándo iniciará el torneo, si vamos a jugar sin público y las medidas de bioseguridad que se tiene que solventar pronto. Nosotros estamos hablando con los jugadores y que estén pendientes”

Si el Apertura es a puerta cerrada jugarán en Tegucigalpa: “Hay que esperar las próximas reuniones. Si no se llega a un arreglo con la gente del Juticalpa, la sede será Danlí. Si los partidos son a puerta cerrada se van a jugar en Tegucigalpa porque no voy a incurrir en gastos de alimentación y hospedaje para jugar sin público”, comentó.