Johnny Leverón reveló el gesto de Maynor Figueroa que marcó la pauta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012  

Con una carrera exitosa a los 30 años, Johnny Leverón, puede presumir de haber conseguido muchos logros a nivel de clubes y selecciones, un ganador en toda la extensión de la palabra.

De los pocos futbolistas que puede decir que jugó en los cuatro equipos grandes de Honduras, Motagua, Marathón, Real España y en la actualidad Olimpia, solo en uno de ellos no pudo salir campeón y contó todo en una amena charla que tuvo con DIEZ a través de las plataformas de Youtube y Facebook.



"Por el corto tiempo que estuve con ellos, me faltó ganar algo con Real España, disputé una final de Copa Presidente en 2018 contra Platense, pero no la pudimos conseguir".



JUGAR EN LOS CUATRO GRANDES: "Lo tomé con mucha responsabilidad, cada uno es un proyecto nuevo, tienen su propia historia, te exigen tener eso, ser responsable, donde llegué lo hice con la idea de lo que cada club quiere y siempre peleando por la grandeza".





"Al principio de mi carrera nunca pensé que me iba a pasar de jugar en los cuatro grandes, imaginaba estar en un solo equipo, no tuve la idea de salir de Motagua hasta que se dio la oportunidad de ir al extranjero. Luego se presentó la oportunidad de volver y siempre disputé los títulos con los grandes".



Además de jugar en los cuatro grandes de Honduras, Johnny Leverón, fue legionario catracho en la MLS con el Vancouver Whitecaps y en la segunda división de México con el Correcaminos, el mismo contó cómo fueron esos momentos en su carrera.

EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO: "Han sido lo que esperaba, cuando llegué a Canadá me tenían como un prospecto a futuro, me tocaba pelear la titularidad con el capitán del Vancouver Whitecaps, me tocó esperar un poco para jugar, aprendí el rol de apoyar a los compañeros, porque donde fui era titular y en esa ocasión no fue así, trabajé al máximo y luego conseguí lo que buscaba".





"En México fue totalmente diferente, siempre fui titular, era considerado importante en el club y eso te llena de mucha más confianza".



¿ES COMPLEJO JUGAR EN SEGUNDA DE MÉXICO? "En la primera división es en la que todo mundo se fija, por los jugadores que llevan, pero en la liga de ascenso hay que tener una gran condición física, hay que saber conceptos de táctica, si no, no juegas. Los equipos trabajan para su beneficio propio y no por el espectáculo y en la Liga MX es todo lo contrario".



CUMPLIR CON TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL ¿CÓMO LO LOGRÓ?: "Para mí era representar al país, jugar por diversión, siempre con mucha responsabilidad, que era lo máximo, hacer lo mejor para Honduras".

SUB-17: "Tuve que aprender conceptos tácticos rápido porque yo no fui parte de un proceso largo como lo tuvieron mis otros compañeros en la sub-14, 15 y 16, yo llego ya al proceso sub-17, entonces ya no tenes esa escuela que los demás tenían y justo tocó cuando eran los viajes, los partidos amistosos y gracias a Dios esa selección tuvo mucho fogueo fuera del país".



HISTÓRICA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL SUB-17 DE COREA 2007: "Era en plena semana santa y dijeron que solo íbamos a estar nosotros y nuestras familias y al final la gente nos sorprendió, el estadio siempre estuvo lleno. Eso nos motivó y pudimos conseguir el objetivo".



LA GESTA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012: "Fue algo muy especial, el grupo que inició fuimos, algunos se quedaron fuera porque había que elegir la lista, los juegos de preparación en Austria, los viajes que nos tocaban hacer, luego se sumaron los jugadores de jerarquía (Maynor Figueroa, Jerry Bengtson y Roger Espinoza), que para nosotros eran importantes".



Y agregó: "Maynor marcó una pauta de mucho respeto antes de llegar, de que no llegaba a ser Maynor y los demás, dijo que se sumaba a ser uno más, Espinoza también, Jerry no se notaba que era referente, entendió que era uno más".





"Cuando Figueroa llega a unirse al grupo (jugaba para el Wigan), el entrenador, Luis Suárez, le dice que será el capitán y él respondió que 'no porque el grupo ya tenía un líder (Leverón)'. Mi decisión en ese momento era que si Maynor llegaba, iba a ser el capitán de la selección, por el recorrido que tiene, por ser referente en la mayor, porque juega en Inglaterra, pero él declinó y dijo que no, eso marcó el respeto que iba a haber dentro del grupo".

EL PARTIDO CONTRA BRASIL: "Te da rabia porque no fueron superiores a nosotros, incluso con 10 jugadores no fueron aquel equipo que todo mundo dice, es más, esperábamos que nos bailaran, pero no pasó así, solo fueron más efectivos".



REGRESO A LA SELECCIÓN DE HONDURAS: "Se puede presentar la oportunidad, pero depende del trabajo que hagamos aquí en Olimpia, hay gente que le ha rendido en su proceso, tendré la oportunidad si hay un espacio, al menos él (Fabián Coito) ve como trabajamos y va analizar a quien va a llamar".



ACTUALIDAD EN OLIMPIA: "Llegué al equipo con mucha experiencia, me acoplé a lo que el conjunto necesitaba, a los compañeros con los que juegas, todo ese tipo de detalles y me siento bien aquí".



EXPERIENCIA CON PEDRO TROGLIO: "Es un técnico que te exige en cada entrenamiento, te comenta lo que ve de cada partido, lo que viene cada semana, analiza los rivales, enfoca mucho el trabajo en equipo, las formaciones, la idea que vamos a tener futbolísticamente, nuestro comportamiento dentro del terreno de juego con cada situación".

Y siguió: "El torneo pasado fue de mucha presión porque Olimpia ya tenía muchos años de no ser campeón, de que el rival te ganaba las finales, todas esas situaciones fueron acercando más a la gente a nosotros, hubo una presión grande, pero al final lo conseguimos".





EL CARISMA DE TROGLIO: "Siempre fue carismático con la afición, con los periodistas y llevó todo en paz, si tuvo sus problemas, pero no es su forma de ser, es agradable en los entrenamientos, muy exigente, todo ese tipo de cosas te lleva a trabajar de esa forma y luchar por los objetivos".

EL CORONAVIRUS LES PARÓ EL BUEN MOMENTO EN CONCACHAMPIONS: "La verdad que sí, todavía no está nada cancelado, pero te mantiene estresado saber si va a continuar o no, nosotros queremos jugarlo por la ventaja que sacamos allá en Montreal".



"Si tenemos la posibilidad de pasar del Impact te tocaría un rival complicado, Tigres o New York City, son equipos difíciles, más que todo en su casa, hay que esperar que puede pasar, esperamos que la competición vuelva pronto", cerró Leverón en su charla con DIEZ.