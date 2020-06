Contratar a Medford para dirigir a Honduras "no era el momento, fue necio él y Callejas", dice Mateo Yibrín

Ya han pasado al menos seis años desde que el entrenador costarricense Hernán Medford tomó las riendas de la selección nacional de Honduras sucediendo el cargo de Luis Suárez tras la Copa del Mundo de Brasil 2014, un cambio que no resultó favorable y que habría trastocado los planes de Mateo Yibrín para su proyecto con Real España.

En ese momento de su fichaje Medford estaba ligado al equipo de la máquina y el equipo estaba rindiendo en su máximo esplendor peleando por los primeros lugares que lo llevarían a buscar un título.

Para ese entonces el "Pelícano" era la opción primordial para los miembros de la Fenafuth, en ese momento dirigido por el expresidente (RIP) Rafael Leonardo Callejas.

En una entrevista a través de Facebook para la cuenta del equipo sampedrano, uno de sus presidentes, Mateo Yibrín reveló haberle dicho al timonel tico que no se marchara para continuar con el proceso que habían pactado.

"Yo le decía a Hernán, pero fue necio él y fue necio Rafael Callejas. Yo les dije que lo llevaran en diciembre para hacer un torneo más con Real España, de todas maneras la selección no iba a tener ningún partido importante", relató.

La aventura de Medford duró poco. Apenas dirigió únicamente ocho encuentros desde la Copa Centroamericana 2014 hasta la goleada abultada que recibió en amistoso ante Japón (6-0). Después de ese pasaje fue relegado de su cargo.

"Le dije que no era el momento, era una selección que habría que renovarla, no tienes tiempo de trabajar. Lo mismo le dije a Callejas, fue necio, necio, necio, hasta que lo llevó".

PASADO SIMILAR

El directivo también recordó lo vivido con Edwin Pavón en el 2003. "A Edwin Pavón (RIP) yo me lo traje de Olimpia, había salido campeón. Cuando lo traje me lo pidió la Selección de Honduras y él me dijo que era una ilusión, que lo dejara ir. En ese momento estábamos en el primero y segundo lugar del torneo. Seguro que íbamos a ser campeón en ese torneo.

Medford cuando dirigía Real España.

Y agregó: "Yo dije -no puede ser- estábamos armando un proyecto con Edwin y nos lo quitan en medio torneo. Qué hago. Seguro que con Edwin íbamos a ganar un par de títulos, pero me los quitan en medio torneo".

Tres años después Hernán Medford retornó a Honduras y se coronó campeón con la máquina en Tegucigalpa ante Motagua.

Finalmente, Yibrín remembró en que Pavón ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido bajo su dirigencia en el equipo ya parte de su éxito fue que "lo primero fue acertar con el técnico. Nosotros acertamos con Edwin Pavón, lo traje y lo sentamos. Él llegaba a mi casa. La ventaja de él es que conocía a los jugadores, les traje a los que él quiso".

Sobre cumplir con los procesos puntualizó en que "Motagua ha tenido suerte con Diego Vázquez o Marathón con Héctor Vargas que está por mucho tiempo, pero así es el fútbol".