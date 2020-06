Así hablaba George Floyd antes de ser asesinado: ''Nuestra generación de jóvenes está realmente perdida''

Se cumple una semana y un día desde que el afroamericano George Floyd fuera detenido por la policía de Minnesota y posteriormente asesinado por el agente Dereck Chauvin tras haber pagado con un billete falsificado de 20 dólares en un supermercado. Sin embargo, su desceso de debe a un tema de racismo.

¿George Floyd y el policía que lo mató se conocían en el pasado?

Floyd, que jugó al fútbol americano con el sueño de convertirse en una estrella, aconsejaba a los jóvenes que estaban descarriados con la intención de que no pasaran por lo que él vivió en el pasado.

''Nuestra generación de jóvenes está realmente perdida. Los jóvenes solo van por ahí, sacan sus armas en multitudes, se matan entre sí, están tan perdidos'', reflexiona el difunto estadounidense.

''Fui a Houston y un negro me dijo: 'Oye Floyd, soy un verdadero negro'. Sabía que era una locura que un negro de mi edad dijera eso. La mitad de jóvenes negros disparan armas y regresan a cada de noche con las rodillas temblando. No disparan a nadie porque no son tipos tan duros'', añade.

Activan protocolo antisuicidio contra el oficial involucrado en la muerte de Floyd

Floyd asegura en el video que le recomendó a su amigo que mejor se ''fuera a casa'' y que algún día sería ''entre él y Dios'', esperando que pudiera captar el mensaje para valorar su vida.

''No hago esto para presumir, solo para motivar a quien quiera ejercitarse, pueden que lo necesiten'', decía George a sus seguidores antes de comenzar algunas rutinas de gimnasio.

''No dejen que Instagram los engañe ni se depriman al ver qué hacen otras personas. Los dejo, soy Big Floyd'', se despedía el exjugador.

Caos en Estados Unidos

Desde la muerte de Floyd, miles se han manifestado en las calles exigiendo justicia y algunos han generado el pánico porque aprovechan la situación para saquear las lujosas tiendas del país.

El presidente Donald Trump advirtió a los gobernadores de estado que deben socofar la violencia o sino él tomará fuertes medidas.

''Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré al Ejército y resolveré rápidamente el problema por ellos'', manifestó.