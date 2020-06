Elías Nazar: “Honduras Progreso necesita tres millones de lempiras para iniciar el Apertura”

Seguir a @kelvincoelloHN

El Honduras Progreso, uno de los equipos que en los últimos años ha tenido algunas dificultades en el tema del descenso, ve complicado los días pos coronavirus, pues su presidente, Elías Nazar, explica que económicamente será de mucha incertidumbre.

El dirigente explica que para arrancar el Apertura, solo en gastos y poner al día al equipo, se necesita mínimo, tres millones de lempiras, a esto sin sumarle los gastos operativos que habrá en los partidos, ya que seguramente el torneo iniciará a puerta cerrada.

Nazar explica a DIEZ en una amplia entrevista todos los detalles; renovaciones de jugadores y el futuro del “Palomo” Rodríguez. El club progreseño se verá obligado a buscar nuevos talentos en la zona departamental para fortalecer sus reservas y poder bajar un poco la planilla.

¿Cómo están las renovaciones en el equipo?

Esta etapa será un tema que nos ocupará más adelante. Hoy no podemos planificar nada porque no sabemos cuándo inicia el torneo, qué jugadores tendremos a disposición, cuáles no. En el caso de los extranjeros hay un caso que recién los comenzamos a sacar del país como son los extranjeros colombianos que viajan el jueves al mediodía. En el caso de ellos es difícil explicar qué pasará con ellos que se vuelven a su país. ¿Luego qué pasa si no pueden volver de regreso? Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta. Hay que ponerle fecha a la Asamblea de la Liga para trabajar con eso, buscar las ayudas para que los equipos puedan subsistir y comenzar el próximo campeonato.

¿Los extranjeros como los colombianos tienen contrato?

Ellos tienen contrato. En el plantel nosotros tenemos la mayoría de jugadores bajo contrato, pero obviamente que hay muchas cosas que se nos van de la mano; por ejemplo, si el fútbol de Honduras no se pudiera organizar de aquí a noviembre o diciembre y en los países de donde ellos son nativos, se organiza antes, es difícil para nosotros aunque tengan contrato, que les neguemos esa oportunidad de devengar un salario para mantener a su familia.

¿En el caso del cubano Yaudel Lahera, cómo queda?

Él tiene contrato con el club, no hemos tenido la oportunidad de platicar con él, estamos esperando la oportunidad de que hayan pasos a seguir. Para nosotros en el caso de los extranjeros, lo más importante era que ellos consiguieran vuelos para que regresen a sus países, ellos poder estar con su familia, ya que es una situación compleja para todos. Imagínese la tristeza con que vivimos la pandemia teniendo a la familia al lado, cómo será en ellos que tienen a sus hijos, esposas y madres a miles de kilómetros.

El Palomo hizo un pedido al gobierno de su país para que les ayude a volver a su país. ¿Qué pasará con él?

Palomo vino con muchísimas ganas y la idea de él y la nuestra es continuar, pero en este momento, hoy, la cabeza de él está con su familia. Lo que quiere Julio en estos momentos es estar con sus hijos, con sus padres, esposa. Nosotros lo entendemos a la perfección y lastimosamente los vuelos están cerrados. Él le hacía una petición al gobierno uruguayo de que envíe un vuelo que los repatrié no sólo a él sino a muchos uruguayos que hay varados por todo Centroamérica.

El entrenador Julio Pablo Rodríguez todavía no sabe si continuará al mando del cuadro de la Perla del Ulúa. Foto DIEZ

¿Con esta situación del Palomo si viaja o no a Uruguay, se queda o se va del equipo?

La idea es que siga, pero todo eso va a depender de lo que pase en el futuro con el torneo, por ejemplo; se habla de que la pretemporada puede iniciar a finales de junio, nosotros tendremos más claridad para hablar con él sobre los planes del país, los planes del fútbol nacional son arrancar a finales de julio. Le consultaremos: ¿Cómo ves la posibilidad, te sale quedarte, te parece irte, qué pensás hacer? Nosotros tomaremos la decisión, si decide quedarse bien y si decide irse a su casa nosotros le apoyaremos.

¿Extraoficialmente se manejó que Julio no seguía en el equipo, es cierto o falso?

Nosotros si lo hemos hablado permanentemente. Julio estaba molesto porque se habían tomado las declaraciones que había dado de otra manera. Él estaba apoyando a un grupo de uruguayos que hay en Centroamérica y se había interpretado como que él quería irse. Palomo no quiere irse, pero en este momento lo único que tiene en su cabeza como cualquier persona es estar con su familia. Yo siento que lo más importante es que se comience a planificar y tener fechas, para decir si se puede cumplir o no, si las cosas están mejor, entendiendo que es difícil por la situación que se vive. Pero el mundo del fútbol es una empresa que tiene sus empleados y se depende de eso, pero hay que ver qué novedades tiene la liga, del plan de bioseguridad ya que no se puede dejar esto a que cada equipo cumpla y ver qué hace.

¿Cómo está la situación del pago de salario a los jugadores?

Nosotros en este momento solo le debemos a ocho jugadores del plantel. Ese es el saldo y queremos cumplirlo esta semana.

¿El presidente del Real de Minas le han hecho ofertas para comprarle la categoría, a usted no se le cruza por la mente vender al Honduras Progreso?

Hasta el día de hoy tengo un proyecto interesante, bonito, que nos saque de esta historia de estar peleando los últimos lugares y que volvamos a tener protagonismo. No tenemos ningún plan de ese tipo, ni hemos tenido un acercamiento de esos.

¿Cuesta mantener el equipo en Liga Nacional?

Claro, es bastante difícil, es una carga muy pesada, pero es lo que nos apasiona. Tengo en mi mente y una meta y es lograr que este equipo llegue en algún momento a ser auto-sostenible y que nos dé alegría a los progreseños… es una proyección social que estamos obligados a seguir cumpliendo. En El Progreso hay pocas cosas productivas de entretenimiento y el club es uno de esos.

¿Se ha pensado en jugar con reservas como piensan algunos equipos tomando en cuenta que este torneo es Apertura y no hay descenso?

Depende, hay que recordar que un mal torneo apertura nos puede dejar a las puertas del descenso; ya nos tocó una vez cuando hicimos algo así, quedamos con 12 puntos, estábamos a 10 puntos de diferencia en el arranque y sufrimos. Sin duda la idea es buscar nuevos valores progreseños, luego del departamento de buscar nuevos valores de chicos que quieran triunfar, los vamos a buscar, jóvenes y adultos que tengan ese compromiso realmente.

¿Si el Palomo se va a Uruguay al encontrar vuelo humanitario y decide no volver, ya tienen plan B para suplirlo?

El día de hoy no hay, pero tampoco estamos sofocados en el caso que Palomo decida quedarse con su familia en Uruguay, al contrario, lo vamos a entender y apoyar. Si él tiene una oportunidad cerca de su casa en su país, lo entendemos y si puede venir estaremos contentos. Sino, lo analizaremos, pero lo primordial ahora es tener una fecha para planificar para el Apertura.

¿Cuántos millones ocupan para iniciar el Apertura?

Depende de la información que quiere saber. Si es para comenzar normalmente en condiciones naturales es un valor, pero para iniciar el próximo torneo como se plantea ya que tuvimos que pagar meses sin recibir ingreso de dinero de patrocinadores, taquillas, nada, estamos poniendo un equipo al día adquiriendo deudas y luego viene la pretemporada que donde solo se paga el 50% a los jugadores que algunos se quejan pero entendemos. Esa pretemporada se paga sin patrocinadores, luego hay que alistarse con la equipación del club. En condiciones normales para arrancar la pretemporada y tener un fondito económico, se necesita un millón y medio. En este momento como está la situación se va a necesitar tres millones de lempiras para arrancar el torneo Apertura.

¿Esto es por equipo?

Claro, y por equipo bajo, ya clubes como Real España, Olimpia y Motagua esos tres millones no le hacen nada, es más, hay algunos equipos denominados pequeños que con tres millones no arrancan. Yo le hablo de los números que ocupo en el Honduras Progreso, de la realidad que puedo afrontar, no puedo hablar por los demás. Nosotros tenemos tope salarial interno, somos realistas, en otros lugares les prometen muchas cosas pero solo les pagan un mes.