Pedro Troglio se pronuncia sobre el interés del Cagliari por Jorge Benguché

En Italia ha comenzado a sonar con fuerza el nombre del delantero hondureño Jorge Benguché en la órbita del Cagliari de la Serie A.

Y es que no es primera vez que los goles del artillero del Olimpia se mencionan en otro equipo, en el mercado de fichajes de invierno se especuló sobre una oferta del Córdoba CF de España.

En Honduras la noticia causó sorpresa hace un par de días cuando el portal Fútbol Catracho lo informó y en Italia medios importantes como eurocalciomercato.net lo informaron como tal.

Ante eso, Pedro Troglio, técnico del Olimpia, ha sido congruente al asegurar que de momento "no hay nada formal" y, además, aconsejó a los jugadores a permanecer en el club.

PEDRO TROGLIO DESPEJA DUDAS

"La verdad no hay nada formal, teniendo en cuenta que la liga italiana está por empezar, imaginamos que si el interés es ya mismo, ya tendría que haber habido un movimiento, tendría que estar viajando y viajar no se puede", declaró para Chepe Bomba TV, un medio panameño que lo entrevistó este miércoles.



Pedro Troglio sabe que el tema de fichajes no estará nada fácil por el tema de la pandemia del coronavirus, por lo que su consejo a los futbolistas es que permanezcan en sus clubes y después pensar en emigrar.

"Hoy estamos en una etapa muy difícil para hablar de contrataciones de jugadores, porque ¿cómo le hace para viajar? hasta septiembre no va haber idas y vueltas de fronteras para ir en avión, para mi no hay ni que pensar, cada jugador debe quedarse en su club, dar lo mejor y hay que pensar en el mercado nuevo lo que va a ser diciembre y enero", expresó el argentino técnico del Olimpia.