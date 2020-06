Jerry Palacios: Sus halagos al fútbol de Costa Rica y sus consejos para Romell Quioto y Choco Lozano

"Uno cuando juega, dice que jugará toda la vida, no es así. Apenas cierras los ojos y cuando los abres ya tienes 30 años", inicia reflexionando Jerry Palacios, el dos veces mundialista (2010-2014) con la selección de Honduras que ahora se ha hecho a un lado como futbolista profesional para iniciar su aventura como director técnico.

Traducido de ello el segundo de la "Dinastía" de los Palacios que destacó en el fútbol hondureño y extranjero con un pasaje destacado en Costa Rica (Alajuelense) y China (Hangzhou Greentown, Hunan Billows), espera que la próxima generación de nuevos talentos catrachos no se pierdan.

Romell Quioto, actual jugador del Montreal Impact es uno de los nombres en los que hizo énfasis como uno de sus jugadores preferidos, pero con mucho por trabajar mentalmente.

"Me gusta Romell Quioto, es un gran jugador y quien diga lo contrario, es malo. Su problema es que tiene que cambiar su mentalidad y no estoy hablando mal de él", dijo a través de una entrevista para DIEZ en las plataformas de Facebook y YouTube.

Y agregó: "Donde lo veo con todo respeto nos saludamos, no somos grandes amigos, pero nos tenemos respeto. Es un jugador que tranquilamente puede jugar en Europa, pero tiene que ponerse las pilas porque los años pueden pasar".

Otro de los futbolistas en los que hizo énfasis fue en "La Panterita".

"También me gusta Alberth Elis, ha mejorado mucho, lo veo más técnico. Me alegra mucho que ha ido creciendo. Otro de ellos es Jonathan Rubio, se ve que es una persona centrada. Creo que este muchacho va a llegar largo. "Choco" Lozano es muy talentoso, es técnico y ha estado en Europa durante mucho tiempo. Si está en Europa no es porque es guapo, sino porque sabe jugar", resaltó.

Jerry Palacios en su pasaje como futbolista del Alajuelense

QATAR 2022

El laureado delantero reconoció que el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022 trae buenos signos bajo el mando del técnico uruguayo, Fabián Coito, aunque destaca que "he visto a muchachos nuevos, pero lógicamente no es lo mismo jugar una eliminatoria que amistosos. A esos jugadores hay que ponerle alguien de experiencia. Me gusta este nuevo proceso. A veces las cosas no van a salir porque hay que pagar derecho a piso".

Ante ello añade que "hay algunos jugadores que es primera vez que están en una eliminatoria. Hay muchos que tienen la responsabilidad de llevar la selección en sus hombros y no están preparados para hacerlo. Les tocó en el proceso anterior (Romell Quioto, Alberth Elis y Antony Lozano) llevar la carga, lo hicieron bien".

FUTURO DE JUGADORES

De su larga trayectoria con más de 17 años, Jerry Palacios militó en grandes clubes nacionales como Olimpia, Motagua y Marathón desde que inició su carrera en el Vida, pero fueron sus dos mundiales sus vitrinas más importantes sucedido de una generación de futbolistas que fueron claves para Honduras.

"Yo tengo mucho tiempo de no ver un Carlos Pavón, un Wilson Palacios, un Amado Guevara, David Suazo, Emilio Izaguirre. Será difícil sustituirles, esa generación de grandes jugadores que estuvieron en Europa no es fácil", señaló.

Al consultarle del porqué la generación actual no sobresale como esta, manifestó que "la diferencia es la mentalidad, el hambre de salir y de no estar cómodo. La comodidad es el peor enemigo que puede tener, eso no te permite desarrollarte o que la vida sea mejor, para eso hay que sacrificarse".

Jerry Palacios como entrenador en la academia que dirige su padre Don Eulogio Palacios

¿A dónde deben apuntar? "México es una buena vitrina. La MLS está creciendo, pero no es mejor liga que la mexicana. Lo mejor es ir a Europa. Algunos compañeros no quisieron irse para Asia, se fueron para la MLS. Yo le dije no a tres o cuatro equipos de Estados Unidos porque quería irme para Asia, sabía que podía hacer algo para mi familia".

Ejemplo de su hermano: "Recuerdo que Wilson Palacios se levantaba temprano para ver la Premier League y decía que llegaría, nosotros decíamos -este man está loco, pero llegó y fue figura-. Tardará un poco, pero van a llegar. Los muchachos (de ahora) deben mentalizarse, que sepan invertir su dinero y rodearse de personas positivas que puedan servirle el día de mañana porque cuando uno es famoso todo mundo se le pega, pero cuando deja de jugar, si no ahorró, se fregó", cerró.

Liga de Costa Rica vs Honduras:

En su etapa como futbolista destacó en el fútbol costarricense, una liga que cataloga estar “mejor que nosotros” en Honduras y la cual le guarda mucho cariño tras abrirle las puertas en una etapa difícil en su carrera (tras secuestro de su hermano y esposa).

“Su regreso (tras coronavirus) nos da una lección que cuando se quiere se puede, allá los estadios son mejores, el trato es mejor y los clubes te pagan los 12 meses. Costa Rica está mejor que nosotros, tienen una asociación de futbolistas que, si un equipo no les paga a sus jugadores, el torneo no puede activarse. Aquí hay equipos que no tienen qué pagarle a un jugador y la liga sigue, eso no puede ser porque los futbolistas tienen familia. Los clubes en Honduras no pagan y los jugadores sufren demasiado”, comentó.

Una de las críticas puntuales de Palacios fue que "nosotros estamos muy atrasados y es la realidad. La persona que ha tenido la fortuna de jugar fuera de Honduras se da cuenta de eso, el trato no es lo correcto, los salarios. Si tú vas a Costa Rica a Alajuela, verás a niños chiquitos haciendo trabajos en específico en buenas canchas, si tienes un golpe grave allí mismo te atienden, tienen la maquinaria para poder trabajar de la mejor manera, le puedes preguntar a Luis Garrido, Alex López, Rubilio Castillo que han estado en Costa Rica y aquí en Honduras no ves eso, jugué 20 años y nunca lo vi. Ningún club tiene lo que tienen los equipos de Costa Rica y así queremos ser el primer lugar del mundial. Es increíble".

El nuevo rol de la dinastía de los Palacios

Después de dos décadas liderando en el fútbol hondureño, la trayectoria de tres de los Palacios (Jerry, Milton, Johnny) pasará a ser como entrenador. “No es una ilusión para mí”.

En el caso de Wilson Palacios ha comenzado a abrirse paso como representante. “Como entrenadores aspiramos llegar a dirigir en la Liga Nacional y tomar una selección, pero es prematuro en este momento porque somos novatos”.