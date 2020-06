Butragueño motiva a Honduras recordando la remontada del Real Madrid ante el Anderlecht del 84

Follow @GustavoRocaGOL

Diunsa realizó un webinar con Emilio Butragueño, quien funge como Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, además participaron Mario Faraj, Presidente de la Fundación Diunsa y Julio González, Gerente de la Fundación del Real Madrid.

La charla del ex mito del Real Madrid consistió en cómo sacarle lo positivo a estos momentos que vive el mundo entero con la pandemia del coronavirus. Ahí, Butragueño aprovechó para recordar la gesta del Real Madrid en la Champions League de 1984 ante el Anderlecht.

El ex jugador de los merengues lo hizo como haciendo referencia en que si uno se propone algo y piensa en que lo logrará, lo terminará realizando tal como fue aquella remontada histórica del Real Madrid en una eliminatoria europea contra el contra este club de Bélgica.

Emilio Butragueño junto a Mario Faraj, Presidente de Fundación Diunsa.

"Los vínculos entre Real Madrid y Honduras son muy profundos", fue el corto mensaje con el que abrió su charla motivacional con Diunsa Emilio Butragueño.



"Yo soy un hombre de fútbol y todo lo llevo al fútbol interpretándolo, el fútbol es un reflejo de la vida y de alguna manera es una enseñanza para la vida, creo que lo que pasa dentro de un terreno pasa en la vida también en todos los sentidos, estamos en una situación muy difícil ahora mismo", decía en su introducción el reconocido 'Buitre'.



"Hemos estado mucho tiempo en casa, con mucha incertidumbre, es probable que muchos veamos un futuro muy adverso y negativo, pero pensando en una situación trasladada al fútbol, lógicamente en la alta competición, hay situaciones muy adversas, compartiré una...".



Su historia es aquella remontada del Real Madrid sobre el Anderlecht, donde en el juego de ida se fueron perdiendo 3-0 y en la vuelta fue un festín madridista, pero cuenta los detalles que se vivieron antes y instantes previo al choque de vuelta.

LA REMONTADA DEL REAL MADRID ANTE EL ANDERCHELT

"Yo subí a la primera plantilla del Real Madrid a la mitad de la temporada 83/84, justamente en febrero del 84 y en diciembre de ese año, es decir, en la siguiente temporada, sucedió algo para mi absolutamente extraordinario. Tuvimos una eliminatoria europea contra el equipo belga Anderlecht, y perdimos el partido de ida 3-0, tremendo, es una tragedia, pero, claro, quedaba el segundo partido y teníamos que ganar 4-0", arrancó contando Emilio Butragueño.





"Recuerdo perfectamente cuando entramos al vestuario ahí en Bruselas después de una derrota muy amarga para todos, la tristeza reinaba, de repente un par de veteranos de aquel equipo, recuerdo que estaban grandes legendarios como Camacho, Santillana, Juanito... empezaron a gritar diciendo que quedaba un segundo partido en el Bernabéu, que los íbamos a eliminar seguro, que éramos el Real Madrid, que el Real Madrid nunca se entrega y que nos esperaba una noche memorable en Madrid, pero yo llevaba menos de 10 meses en el equipo y les miraba entre asombrado y muy escéptico lógicamente, yo pensaba ¿cómo vamos a ganar 4-0? el Anderlecht llevaba siete meses sin perder un partido".



Luego recuerda el escrito de uno de esos veteranos. "Un veterano había escrito en la pizarra del vestuario y según entrábamos nos decía 'ves lo que está escrito en la pizarra, eso es lo que va a pasar en el partido de vuelta', había escrito un 4-0, quedaban dos semanas para el partido y cada entrenamiento lo tomábamos como un desafío. Ese fin de semana jugamos en casa ante Las Palmas y ganamos 5-0, al acabar ese partido los veteranos nos decían 'ven como es posible, al Anderlecht le vamos a hacer lo mismo'. El siguiente fin de semana ganamos al Atlético fuera de casa 0-1 y ya nos quedaban cuatro días para la gran noche, la gran noche era el 12 de diciembre del año 84".



"Tres días antes, el domingo entrenamos en el Bernabéu, yo no sabía si iba a jugar, esa es la verdad, porque yo no era en ese momento titular indiscutible, acababa de llegar al primer equipo, era muy joven, los titulares eran Valdano y Santillana y entonces uno de los veteranos se me acercó antes del entrenamiento y me dijo '¿cómo estás para el miércoles?' y yo '¿como que cómo estoy? yo estoy preparado pero no sé si voy a jugar'. Entonces yo intuí y dije que podía tener posibilidades de jugar, él me vino a decir algo como 'mucho buitre, mucho buitre, pero el miércoles te quiero ver comer', algo así como desafiándome y motivándome".





Y siguió contando el ahora Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. "Días antes del partido, cuando nos cruzábamos por los pasillos, nos dábamos ánimos unos a otros hasta el punto que una vez que llegamos al estadio no había nadie que no estuviera convencido de que íbamos a clasificar. ¿Qué es lo que pasó esa noche?, esa noche a los 15 minutos ganábamos 2-0, a los 30 minutos 3-0, ellos marcaron el 3-1 y justo antes del descanso 4-1. Al arrancar la segunda parte al minuto 50 marcamos el 5-1 y al 55 el 6-1, quedaban 35 minutos y ya habíamos resuelto la eliminatoria, no sabíamos qué hacer si atacar o defender porque era algo absolutamente increíble lo que estaba sucediendo. Al terminar el partido, acabó 6-1, nos clasificamos contra el pronóstico de todo el mundo, nadie pensaba que fuéramos capaces de hacer algo así, al acabar el partido se me acercó uno de estos veteranos para felicitarme por el partido, ese día marqué tres goles y asistí en dos, probablemente fue uno de mis mejores partidos en el Real Madrid y de los más importantes, a partir de ese día fui titular. El veterano me dijo algo que supuso una enorme enseñanza y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, me dijo 'supongo que hoy te habrás dado cuenta de la grandeza del Real Madrid, para el Real Madrid no hay nada imposible, si uno cree que puede conseguirlo, lo conseguirá', eso me hizo reflexionar aquella noche", rememoró el 'Buitre'.

LAS RELFEXIONES DE BUTRAGUEÑO ANTE EL COVID-19

Pero a toda esa historia Emilio Butragueño le saca lo más importante y además, expuso sus reflexiones del momento que se atraviesa.

"La grandeza está en los valores. Yo en esos años intenté aprender de esos veteranos y absorber algo que era intangible y que justificaba y era el elemento central de su éxito. La situación es qué enseñanza nos ha dejado, la primera es la de la humildad, un virus invisible para nosotros ha sido capaz de parar el mundo, un mensaje muy poderoso para todos, las circunstancias son impensables y merece esa reflexión que la humildad debe estar presente el día a día", aseguró.



"La segunda reflexión es el respeto. Es un virus letal muy contagioso que durante un tiempo nos derrotó, por lo tanto hay que tenerlo presente".



Para finalizar su exposición, Emilio Butragueño adujo que: "Hay un elemento muy emocionante, conmovedor diría yo, que se ha manifestado en esta pandemia que es la solidaridad. Aquí en España ha sido espectacular el sentido de ayudar al prójimo, el sector sanitario ha dado un ejemplo maravilloso, pero todos aquellos trabajos que han estado volcado hacia los demás han mostrado un comportamiento maravilloso, al riesgo de perder la vida".