Elmer Güity revela ofertas y dice que "nunca busqué problemas con Troglio"

En su momento se llegó a pensar que Elmer Güity iba a ser el dueño sin discusión de la lateral izquierda del Olimpia pero sus oportunidades se fueron mermando. El jugador, de hecho, ya está fuera del Viejo León, a pesar de tener seis meses más de contrato.



Güity no ha tenido el protagonismo deseado y sus intenciones eran desde el final del Apertura 2019 abandonar el Olimpia pero Pedro Troglio frenó su salida ofreciéndole mayor participación, pero no fue así. El jugador fue relegado, no se ganó la confianza del sudamericano y ahora buscará una oportunidad fuera.



En declaraciones para HRN el futbolista de 24 años aclaró todo lo que ha pasado en el Olimpia, asimismo ha confesado que sí tiene ofertas para salir del país, e incluso ofertas del ámbito local.



“He estado trabajando de forma individual para mantenerme en forma. Todavía tengo contrato, conseguí una copia con mi abogado, en diciembre termina el vinculo con Olimpia”, comenzó diciendo Elmer Güity.





Sobre su salida del Olimpia, aclaró que: “Pedro Troglio a mí no me dijo nada, fue la directiva que me comunicó la noticia, si no me quieren debo buscar otra opción eso lo tengo claro, debo mirar mi bienestar y de la familia”.



Elmer Güity aprovechó además para limpiar su imagen ya que se había informado que el jugador no contaba para Pedro Troglio por actos de indisciplina, algo que negó de forma tajante.

NIEGA INDISCIPLINA Y REVELA OFERTAS

“A lo mejor por el tipo de juego del entrenador no encajé en su sistema, él quiere jugadores que sean muy intensos para recuperar la pelota y a lo mejor no lo soy, leí que hablan de indisciplina y eso es falso, he estado con técnicos como Héctor Vargas, Juan Carlos Espinoza y otros técnicos y nunca he tenido ese tipo de problemas, jamás fue indisciplinado”, esgrimió.



Y ahonda. “Nunca busqué problemas con Troglio, ni con los directivos, siempre he trabajado. Jugué tres partidos y lo hice bien, pero no sé por qué me sacó, no me lo explicó, respeto sus determinaciones”.





Elmer Güity, que mostró sus mejores tiempos con el Juticalpa FC en el 2018, donde llegó a convertirse por un tramo del torneo en goleador del club canechero, reconoce que: “Si Olimpia no me quiere espero que no me ponga obstáculos para salir, varios equipos nacionales y del extranjero me han llamado, tuve contacto con Real España y otros equipos grandes”.



“En el extranjero equipos de Bélgica, Colombia, Chile y Estados Unidos han preguntado por mí, eso me ha dicho el representante”, dijo Elmer Güity, cuyo futbolista es representado por el ex jugador hondureño Víctor 'Muma' Bernárdez.