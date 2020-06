Roberto Moreira revela las razones por las que se quedó en Motagua y responde a halagos de Pedro Troglio

El paraguayo Roberto Moreira ha confirmado que se queda un año más vistiendo la camisa del Motagua, ya llegó a un acuerdo con la directiva y solo le falta estampar la firma. La decisión de quedarse fue porque no quiso salir del país enmedio de la pandemia del Covid-19.

En un largo y tendido Live en Facebook y YouTube de DIEZ, Moreira ha revelado cómo se ha sentido en Motagua y la forma en la que encajó en el esquema de Diego Vázquez. Llegó para suplir a Rubilio Castillo y los azules lo arroparon. Confiesa que es seguidor del Olimpia, pero de su país.

Ver. LOS FICHAJES MÁS SONADOS EN EL FÚTBOL HONDUREÑO

Vivir lejos de su tierra en tiempos de COVID-19: “Bastante complicado, no pensé que el tiempo fuera a pasar así tan rápido estando en la casa ahora, porque jugando al fútbol se pasa más rápido. Disfruto mucho con mi esposa y mi hijo pero el tiempo parece interminable, uno no sabe qué hacer en estas situaciones siendo de otro país. No conozco mucho lo que es la ciudad, salir para todos lados, me ha tocado salir con el equipo, pero trato de adaptarme, acomodarme y doy gracias porque estoy bien. Espero que esto pase pronto para volver a la normalidad.

Decisiones sobre su futuro: “He tomado decisiones sobre encima de la situación, primero priorizar por mi familia se tomó la decisión de quedarme en Honduras porque me pareció que era lo más correcto para los chicos, de no viajar, de no exponerlos y de ir a mi país o al de mi esposa (argentina) a hacer aislamiento y todo el protocolo que hay que cumplir. Había vuelos para salir pero uno prioriza la familia, después nos sentimos bien en Motagua, estamos agradecidos por el cariño de la gente y como se porta la dirigencia. Son conversaciones que se dan a medida pasa la situación y todo depende de si se reanuda el torneo Apertura, cuándo arrancará y son temas que iremos hablando sobre la marcha”.

Ver. PEDRO TROGLIO Y TODOS LOS HALAGOS A ROBERTO MOREIRA

Renovación con Motagua: “De principio hemos decidido de quedarnos acá, estamos muy cómodos en Motagua, hemos hablado muy poco con la dirigencia y hemos llegado a un acuerdo. No habrá inconveniente con la renovación, será por un año y estoy muy contento por eso, mis hijos igual, a ellos les hemos informado, y están contentos en el colegio donde tienen sus amigos y es algo muy lindo. Siempre es importante que la familia se sienta cómoda en el lugar donde está y nosotros lo estamos en el Motagua”.

El delantero paraguayo Roberto Moreria celebrando uno de los títulos que ha conquistado con el Motagua frente al Olimpia. Fotos DIEZ

La comodidad en el azul: “Siempre pongo en primer lugar a mi familia que es hermosa. Desde que me tocó venir a Motagua lo primero que pedí fue que me trajeran a mi familia porque para uno es una contención que tiene uno como jugador, sabe que la vida de uno no es fácil. Uno como futbolista se expone a un montón de cosas y tiene que estar preparado psicológicamente para muchas cosas y enfrentarlas, siempre la contención es la familia”.

Amor que siente por la azul profunda: “Siempre hablando con mi familia y cuando tiene una decisión clara, deja de pensar en otras cosas, ya se tiene definido, pienso vestir la azul de vuelta por un año y son cosas que por ahora es mi presente hasta lo que se viene más adelante. Uno nunca sabe hasta que pase esta situación que pasará, por ahora tengo claro que es permanecer con mi familia”.

Comunicaciones intentó llevarlo: “Conmigo no se han acercado, seguramente lo hicieron con mi representante. Yo le dije que no iba a viajar a mi país para resguardar a los chicos, cerré muchas posibilidades y ahora tengo muy claro las cosas”.

Llegó a suplir a Rubilio: “Ha superado todas mis expectativas, vine a Motagua en un momento muy bueno en la era de Diego Vázquez que estaba jugando muchas finales y me informé muy bien y en los últimos años había perdido algunas; es un desafío grande, la gente no me conocía y hay que prepararse mentalmente para saber qué expectativas tiene, cómo llega y lo primero que me dijeron fue, que se iba Rubilio Castillo y me tocaba suplirlo. Era complicado, el goleador histórico, era difícil tomar esa posición, con el pasar del tiempo vivo un presente muy grande y estoy agradecido con los compañeros porque me he enganchado muy rápido”.

Lo que piensa del fútbol de Honduras: “Las canchas hay que mejorarlas un poco. En cuanto a la localía no me ha gustado mucho porque nos han sacado a nosotros del estadio Nacional, igual a Olimpia, en la Copa de Concacaf no hicieron jugar sin gente y eso cuesta muchísimo. Hay que apoyar mucho a los equipos, y las canchas igual, hay muchas que no están en condiciones. Pero la Liga es muy competitiva y vamos creciendo, ojalá que esta pandemia no nos perjudique, que vayamos creciendo igual para los jugadores”.

Posibilidad del Olimpia: “No, por eso como te digo, cuando uno tiene clara las cosas no tiene pensamientos para otras cosas, tengo la cabeza puesta en el azul y estamos muy bien aquí”.

Comida hondureña: “Las hemos probado, las baleadas, en los desayunos en las concentraciones nos gustan muchísimo. Mi hijo cuando va al colegio son cosas que nos gustan y ojalá que puedan volver a esa rutina. Ya se estaba acostumbrando con los amigos hondureños, es un hábito y ahora con este encierro se extraña muchísimo”.

Méritos para Motagua se declare campeón: “Hubo un sabor un poco amargo, Motagua estaba en un buen momento y tenía en la mira el objetivo, estábamos solo con el campeonato local y el objetivo estaba cerca, ya habíamos pasado todos los clásicos y solo nos faltaba el duelo ante Marathón y si ganábamos nos asegurábamos una final más. Uno cuando piensa de esa manera sabe que merece esa copa, pero como varios compañeros dijeron, se tiene que entender la situación que fue rápida, porque esperar mucho no se podía y uno acompaña lo que es la situación”.

Concepto de Diego Vázquez, DT del Motagua: “Buenísimo, es un técnico muy estratega que tiene varios esquemas con Motagua, con nosotros ha utilizado varios, es muy inteligente, trabaja mucho, sabe manejar el grupo y por eso le va cómo le está yendo. No tengo mucho que agregar porque he vivido cosas muy lindas con él siendo técnico del Motagua”.

El momento más lindo en las águilas: “El bicampeonato, ganarle dos veces seguidos a Olimpia fue algo muy lindo, es más, me he puesto a pensar en esta semana y la pasada sobre esos momentos que eran las semifinales y finales. Me puse a pensar en la final que perdimos contra Herediano y si me decían que quería, prefería ganar dos clásicos seguidos para el bicampeonato, yo dejaba de lado la Concacaf en ese momento”.

Finales perdidas en Concacaf: “Son cosas que hay que saber manejar, a nosotros nos costó mucho jugar un fin de semana con Marathón haciendo un desgaste enorme, luego jugar una final. No es una excusa pero mentalmente tiene que prepararse para estas cosas, pero las competiciones tienen que tener sus descansos. Nos dolió mucho perder esas finales en casa”.

Los halagos que le hizo Chirinos y Pedro Troglio: “Es un halago, algo muy lindo que lo recibe personalmente, más que lo diga Pedro Troglio que tiene una trayectoria importante. Esto te pone contento porque está haciendo bien las cosas, también de Michael Chirinos pienso lo mismo, es un extraordinario jugador, solo con el nombre le da mucho al fútbol y si alcanza un buen nivel puede salir al extranjero próximamente. Son cosas lindas para uno como jugador que reconozcan eso, el futbolista recibe muchas críticas y es muy lindo que hablen de uno así”.

El equipo del que es simpatizante en Paraguay: "Soy seguidor del Olimpia, para mí es el más grande de Paraguay, ha ganado Copas Libertadores. Mis hermanos y los del barrio de donde yo salí, me hay hecho olimpista. Yo salí a los 16 años de mi país, y siempre los he admirado, aparte tienen a un referente que admiro mucho que es a Roque Santacruz, por eso es que soy Olimpia".