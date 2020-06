El Blog de Gustavo Roca: No somos Brasil, Argentina o Alemania para rechazar naturalizados en la Selección de Honduras

Gustavo Rodríguez

Por segunda vez el técnico uruguayo de la Selección de Honduras, Fabián Coito, ha declarado que le gustaría contar con futbolistas nacionalizados en el combinado hondureño. Es una idea que al técnico le seduce, no cierra las puertas y a mí me parece bueno, concuerdo en que se sumen más jugadores de buena calidad a la 'H', no nos sobran futbolistas así.

Soy de los que piensa que no somos potencia para negarle la oportunidad a un extranjero de vestir la camiseta de la bicolor. Esos lujos que se los den Argentina, Brasil o Alemania, que sacan jugadores de enorme talento cada año, Honduras no. De hecho, otras naciones como Inglaterra, España, Bélgica y un sinfín de selecciones se han lucrado de ello, inclusive México... ¿por qué Honduras no?



Un sector de la afición y prensa deportiva se niegan a que hayan nacionalizados en la Selección, como si somos una potencia futbolística de Concacaf. Somos el único país de esta pobre región que nos damos ese lujazo; Guatemala y El Salvador lo han hecho, Costa Rica ha tenido buenas experiencias con naturalizados como Alexandre Guimaraes, Pablo Gabas, Víctor 'Mambo' Núñez y el más reciente, Óscar Duarte.

DE MOMENTO SOLO DOS TIENEN EL PERFIL

Claro está que tampoco es piñata el asunto y los jugadores que tienen un perfil para selección en estos momentos se sabe de antemano que nada más son dos. Jonathan Rougier, portero del Motagua que si bien es cierto tiene 32 años de edad, podría aportar su experiencia en una eliminatoria, además, su constante nivel lo pone como candidato. Tendrá que cumplir todo el trámite que se requiere para una naturalización y luego ver si Fabián Coito lo considera.

Jonathan Rougier es de los jugadores extranjeros que suenan para la Selección de Honduras.

La portería me parece un puesto clave ya que Luis 'Buba' López, que es el portero titular sin objeción, ha tendido a relajarse, quizá entrando en una zona de confort que puede ser peligrosa, además, las constantes lesiones de Harold Fonseca (que a mi ver es el segundo mejor portero hondureño) no lo hacen equipararse a 'Buba' por muy bueno que sea, entonces, teniendo una opción de calidad como la de Rougier podría hasta evolucionar el nivel competitivo del portero del Real España. Es mejor tener varias opciones a no tener nada, y tampoco es rellenar los espacios con jugadores que no tienen perfil de selección.



El segundo jugador que es mencionado para una eventual nacionalización es Yustin Arboleda, delantero de origen colombiano del Olimpia que tiene 28 años de edad. Desde 2017, cuando fichó por el Marathón demostró ser un depredador del área, un delantero apetecido por cualquier club que podría decir que se ha ganado, por lo menos, el derecho a ser discutido para una convocatoria.

Yustin Arboleda está anuente a nacionalizarse para ser llamado a la Selección de Honduras.

Y es que en la parte ofensiva hondureña podríamos mencionar muchos delanteros, pero de momento no hay uno que venga y agarre el protagonismo que sí lo tuvieron en su momento Tyson Núñez, Carlos Pavón y Carlo Costly, por mencionar algunos, no hay un nombre fijo, considero que Yustin Arboleda le daría un plus a la ofensiva hondureña.

Si Fabián Coito insiste en nacionalizados, algo que no se da en Honduras desde la época de Bora Milutinovic, que se atrevió ante las críticas y llamó a los brasileños Denilson Costa y Marcelo Ferreira rumbo a Alemania 2006, tendría en la mira a estos dos jugadores, que demuestran estar por arriba del jugador promedio hondureño.

Dejémonos de prejuicios. Si un futbolista es de sobrada calidad y tiene total disposición de nacionalizarse y aportar a la 'H', como los casos de Jonathan Rougier y Arboleda, bienvenido sea, no le veo mayor problema.