La historia detrás del reportaje de la Gazzetta dello Sport sobre Diego Vázquez y el Motagua

La Gazzetta dello Sport, el periódico deportivo más influyente de Italia y de los más reconocidos a nivel mundial, sorprendió el pasado 26 de mayo cuando dedicó un espacio para un reportaje sobre Diego Vázquez, el entrenador de Motagua y su exitoso paso con las águilas en los últimos cinco años.

El propio técnico argentino se vio impactado al verse en esas páginas, pues en días atrás no recibió la llamada de nadie desde Italia lo que incrementó aún más su alegría porque desde este medio estaban reconociendo su trayectoria.

Pero ¿cómo nació la idea de esta publicación sobre Diego Vázquez? DIEZ ha contactado al periodista italiano que llevó a cabo el reportaje y reveló los detalles de esta historia, que aunque pasó desapercibida en Italia, causó muchos comentarios en Honduras e infló el pecho de los seguidores de Motagua.

Diego Vázquez fue protagonista en un reportaje de la Gazzetta dello Sport que sorprendió al propio entrenador azul.

Iacopo Iandiorio es un veterano periodista de mil batallas, tiene 53 años, 26 de ellos en la Gazzetta dello Sport que le ha permitido cubrir Champions League, Eurocopas y mundiales, también Juegos Olímpicos; además es uno de los encargados del fútbol internacional en este prestigioso medio.

Ha logrado entrevistar mano a mano a figuras mundiales como Messi, Ronaldinho, Alfredo di Stefano, Zico, Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney, David Beckham, Xavi, Iniesta, Carlos Bianchi, Luiz Felipe Scolari además de recordar una charla con Hernán "Bolillo" Gómez.

Y es precisamente manejar la sección internacional que lo llevó a buscar nuevos horizontes y fue en el Observatorio Internacional del Fútbol de Suiza donde se enteró a través de un reporte que Diego Vázquez es uno de los entrenadores de fútbol en el mundo con un proceso largo y exitoso, entonces lo motivó a investigar sobre él.

Iacopo Iandiorio es uno de los principales periodistas de la Gazzetta dello Sport, acá camina en Turquía junto al brasileño Zico en una cobertura que le tocó realizar.

"El reporte era la CIES Football Observatory sobre los técnicos con más partidos de Liga en el mismo club en los últimos 5 años y Diego estaba entre los primeros", comienza contando.

"Entonces he comenzado buscando artículo en Google sobre Vázquez y el Motagua, la verdad no lo conocía, pero me interesó mucho su historia", relata Iacopo.

"Curioso personaje, le llaman "La Barbie" por el cabello largo que llevaba en su etapa de jugar, tuvo una participación en 2011 en "Bailando por un sueño". Y luego, como un buen mujeriego que era, después del divorcio, aquí está una novia, Isabel Zambrano, modelo y presentadora de televisión", relata en una parte de su reportaje después de haber buscado mucha información sobre él.

LE DABA SEGUIMIENTO A OLIMPIA

Iandiorio Iacopo confiesa que antes de realizar el reportaje de Diego Vázquez hubo un nombre que le llamó la atención: Olimpia.

Y es que antes que la pandemia cerrara por completo todas las actividades deportivas y económicas en el mundo, el periodista estaba viendo de reojo a la Champions League de Concacaf y le llamó la atención el cuadro albo porque le había ganado al Montreal Impact de Thiery Henry.

"De la Liga de Honduras no conozco mucho, pero antes del coronavirus estaba siguiendo al Olimpia en la Champions de Concacaf, me sorprendió mucho el camino de Olimpia este año", asegura Iacopo.

Antes de conocer a Diego Vázquez, Iacopo recuerda que le estaba dando seguimiento a la participación de Olimpia en la Champions de Concacaf.

Eso sí, de inmediato se le vinieron nombres de futbolistas hondureños que han destacado en la Serie A: "Conocía a David Suazo que jugó en Italia con Cagliari y el Inter, además de Carlos Pavón por su goles en selección, también (Julio César) de León que estuvo en Italia", recordó.

Pero sin quitar el dedo del renglón, Iandiorio Iacopo cree que con la trayectoria y los resultados de Diego Vázquez es un entrenador que perfectamente podría probar suerte en Europa.

"No sé si podría trabajar aquí en Europa, pero yo creo que sí, hemos tenido entrenadores de todo el mundo y porqué no un hondureño", afirma en experimentado periodista.