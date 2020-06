Ronald Montoya, el jugador de la Upnfm que ahora trabaja como repartidor de comida en Tegucigalpa

Es uno de los capitanes en los Lobos de la Upnfm y en tiempos de coronavirus ha buscado la forma de generar ingresos pues mediante el fútbol no está recibiendo un salario actualmente.

El defensa Ronald Montoya optó por ser repartidor de comida y otros insumos en una cadena famosa. Desde marzo dejó de percibir un sueldo en los Lobos, por ello Montoya buscó este empleo y no le da pena porque debe mantener a una familia.

“Después que la Liga decidió suspender el torneo estuve 10 días parado, pero en mi mente siempre cruzó la idea de buscar un trabajo digno para mantener a mi familia. Gracias a Dios me ha ido bien, he seguido las medidas de bioseguridad, Él me ha cuidado del peligro del coronavirus, Sé que esto va para largo, pero tengo esta opción de llevar el sustento a casa”.

El zaguero menciona Salomón Názar no sabe de su nuevo trabajo, pero tampoco considera que se molestará pues lo hace para subsistir en estos tiempos donde hay crisis financiera en Honduras y el mundo.

“Varios clientes me han reconocido y me platican de fútbol, el que no sabe es el profe Salomón Nazar, se va asustar , pero él sabe que la necesidad obliga a esto, además es una persona noble que más bien me va apoyar, es un gran ser humano”.

Ronald Montoya insta a los jóvenes para que no se queden de brazos cruzados y busquen alguna forma de llevar ingresos a sus hogares. “Me gustaría que los jóvenes vean mi ejemplo y que busquen ser perseverantes en sus sueños, todo con esmero y esfuerzo se puede alcanzar”.