Ramiro Martínez no sabe si regresará a Real España: “Estamos en pláticas, no hay nada oficial”

Ramiro Martínez, entrenador que hizo un buen trabajo con Real España en el pasado Clausura que solamente se jugó con 13 jornadas y se vio cancelado debido al coronavirus; pero tras marcharse a su país, no ha confirmado la continuidad en la máquina para el Apertura.

Ramiro quien ganó la Copa amistosa Centroamericana tras vencer al Olimpia, tiene la confianza de la dirigencia para continuar, pero hay algunos inconvenientes porque no se sabe cuándo se abrirán los aeropuertos ya que la pandemia del COVID-19 sigue en alza.

Ramiro le comentó a DIEZ que todavía no llega a un acuerdo para continuar en los aurinegros, pues “Todo bien por aquí, sin novedades por el momento, estamos en pláticas por ahora, por el momento no hay nada oficial”, comentó desde Uruguay el estratega sudamericano.

Real España sabe de la problemática que enfrentará si decide continuar con Martínez en el banco y todavía no se abren los aeropuertos, pues varios clubes comenzarán a trabajar en la pretemporada en la última semana de junio.

La Liga Nacional confirmará en la segunda quincena de junio tras la Asamblea General, la fecha del reinicio del Apertura 2020. La Fenafuth confirmó ayer que la Selección Sub-20 de Honduras reinicia los entrenamientos y esto servirá como prueba piloto para luego autorizar a los clubes a realizar la pretemporada.

Por ahora los clubes que no han confirmado entrenador además de Real España, está el Vida que tiene la misma situación porque el uruguayo Fernando Araujo se marchó junto con Ramiro Martínez. Real de Minas despidió a Raúl Cáceres, Salomón Nazar no ha renovado con la UPN y Palomo Rodríguez todavía no sabe si continuará con el Honduras Progreso.