Liga Nacional de Honduras, sin dinero para reiniciar el fútbol en agosto como fecha tentativa

Pensar ahora mismo en el regreso del fútbol a Honduras es una utopía. Es como ponerse a leer un libro de ciencia ficción y creer que todo eso sucederá en la vida cotidiana. ¿Por qué? Son varias las razones... Aumento cada día en los casos de coronavirus en Honduras, plan de reapertura de economía por parte del Gobierno que no incluye al fútbol, pero sobretodo, no hay dinero.

Mientras en Costa Rica se reinició el campeonato y está en el ocaso de las vueltas regulares, en nuestro país el panorama es sombrío y se asemeja mucho a la realidad nacional en cuanto a la crisis financiera.

Hoy por hoy se debe ser sensato en que el regreso del fútbol no está a la 'vuelta de la esquina'. Tanto en Liga Nacional como los mismos clubes reconocen que, si no hay plata, tocará seguir viendo a los ticos o al retorno de las ligas europeas.

Pongamos en contexto el panorama nacional del balompié. Nueve de los 10 clubes tienen actualmente problemas financieros ya sea de retraso en pago de salarios o suspensión momentánea de patrocinadores. Olimpia sería el 'único solvente' aunque no es del todo seguro ya que sus dirigentes pocas veces hablan del tema financiero dentro del León.

Las 10 instituciones de Primera División están a la espera de una ayuda monestaria por parte de FIFA, esto bajo un programa que implica inyección monestaria a todas las Federaciones del mundo y encaminada a los clubes. De momento no se sabe cuándo ni de cuánto es esa ayuda, no se sabe de cuánto sería el monto para cada equipo y eso tiene en vilo al fútbol nacional.

“Debemos esperar la asamblea de la Liga para ver si el fútbol puede retornar, la carga que se viene al tener que jugar a puerta cerrada y garantizar la salud de tanta gente, no es fácil. Los reglamentos dicen que a la tercera semana del mes de julio debe iniciarse la temporada la cual está conformada por dos torneos, hay que ver qué capacidad tienen los clubes de reiniciar a puerta cerrada. Hay que ver a la empresa privada, las televisoras... Solo imagine que en Tegucigalpa y el Valle de Sula hay ocho de los 10 clubes, ahí es donde hay que ver el costo de jugar sin público y tantas cosas”, inicia contando Alfonso Guzmán Carías, integrante de la Liga Nacional y de Olimpia, dirigente que adelanta el jugar sin público de cara al siguiente torneo.

Hablar de una fecha todavía es muy apresurado, pero Guzmán Carías detalla que “para mí el campeonato podría iniciar en la segunda quincena de agosto siendo optimista. Mi gran pregunta es cómo le van a pagar a los jugadores, si bien es cierto que el Gobierno puede contribuir, es porque el pueblo en estos momentos necesita diversión y el fútbol es propicio para esto. El Gobierno tendría que manifestarse con cantidades millonarias hacia los clubes, el fútbol profesional para aguantar un golpe de estos no necesita menos de 35 millones para el próximo campeonato”, recalca

Miguel Herrera, otro dirigente dentro del seno de Liga Nacional y que representa a Real España, deja en claro que la prioridad será lo económico porque viene la implementación de un plan de bioseguridad el cual incurre en un gasto.

“Es una situación bien incierta porque la Liga no tiene recursos para hacerle frente al inicio del campeonato, recuerde que si el campeonato inicia, va a iniciar a estadio cerrado. Por partido cada equipo deberá tener entre 80 a 100 mil lempiras para el montaje porque se deberá agregar los kits de bioseguridad y las pruebas rápidas para los futbolistas. El problema es que ni la liga ni los equipos tienen presupuesto para financiar este plan de bioseguridad, estamos a la espera de saber cuándo vienen los recursos de ofreció FIFA y de cuánto es el monto”.

Sin ayuda de FIFA o del Gobierno, no hay fútbol y así lo asevera Herrera: “No creo que nos ajuste para que los clubes le hagan frente a lo que es planillas, mientras no se cuente con los recursos no podemos poner ni fecha de cuándo se va a iniciar el campeonato. Es una buena cantidad de dinero la que se necesita para hacerle frente. El Gobierno nos autoriza bajo un esquema de bioseguridad el inicio del campeonato pero nuestro mayor problema es el presupuesto, igual con esta pandemia no se sabe por el nivel de contagio”.

¿Y LOS CLUBES QUÉ DICEN?

Gerardo Martínez-Real de Minas: “Si los partidos son a puerta cerrada se va a jugar en Tegucigalpa porque no voy incurrir en gastos de de alimentación y hospedaje para jugar sin público”.

Rolin Peña-Marathón: “Nosotros nos preparamos para hacer una plantilla basada en los jugadores de reserva, se va a reducir el plantel en cantidad. Ya no se van a pagar las cantidades que se pagaban antes y la reducción de salarios es inminente. Lo que aquí se necesita es el apoyo gubernamental porque el fútbol tiene miles de empleos directos. Sé que hay prioridades y tampoco estoy diciendo que nos regalen, pero sí que nos apoyen. Un plan de bioseguridad va a incurrir en un costo económico y se debe trabajar en qué manera cubrirlo”.

Pedro Atala-Motagua: “Jugar sin público es fácil si todos los equipos estuvieran en la misma ciudad, pero si toca movilizarse hay que ver tema de hoteles, transporte para varias personas o un determinado número en el bus. Nosotros hemos trabajo en rojo y hemos trabajado a punta de préstamos para mantener al equipo”.

OLIMPIA, EL ÚNICO CON FECHA DE INICIO PARA LA PRETEMPORADA

Como bien apuntamos en párrafos anteriores, en Olimpia al parecer no hay crisis y ya se tiene una fecha tentativa para el comienzo de los trabajos, así lo detalló hace unos días Pedro Troglio, DT merengue.

“Si Dios quiere, acá a finales de junio iniciamos la pretemporada para comenzar la Champions de Concacaf a finales julio y a mitad de agosto arrancar el torneo local”.

Dato: Se tiene estipulado que haya reunión de Liga Nacional en la segunda quincena de junio y la idea es que sea de forma presencial.