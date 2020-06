Jhon Jairo no le cierra las puertas a “Rambo” de León en el Platense para que pueda retirarse

Las últimas temporadas en la Liga Nacional de Honduras no han sido productivas para un Platense que ha bailado con la más fea traducido de la inestabilidad deportiva que ha llevado consigo el despido de varios entrenadores y coqueteo con el descenso.

Sin embargo, ahora con la llegada del entrenador colombiano, Jhon Jairo López, el trayecto parece estar encaminado en aguas menos turbulentas y días de fruto con un proyecto ambicioso desde el trabajo con las inferiores, reservas y primer equipo.

En entrevista para DIEZ (a través de las plataformas de Facebook y YouTube), el sudamericano compareció y brindó detalles de su plan de trabajo con el Platense, además habló de diversos temas, entre ellos sobre la importancia de la continuidad de un jugador como Carlo Costly y hasta respondió a las interrogante ¿podría de Rambo de León volver para retirarse con el Tiburón?

En primera instancia comentó "quiero hacer un proyecto a mediano y largo plazo, espero que la paciencia que puedan tener, valga. Mucho antes de la pandemia quería quedarme, no quería viajar a Colombia porque quise enfocarme en la pretemporada. Quiero plasmar un bonito trabajo desde las inferiores".

Y agregó: "Hemos implantado cuáles son los objetivos, pero los resultados se verán en tres años. Para conseguir cosas grandes, cuando la chequera no es grande se necesitan procesos. Esta es una región que produce jugadores y las trabajamos, dentro de dos o tres años se verán los resultados".

El entrenador de Platense Jhon Jairo durante uno de los encuentros en Liga Nacional

REFUERZOS

La emergencia sanitaria mundial por covid-19, cortó el proceso de preparación de Jairo López en los primeros meses de trabajo, sin embargo, admitió que decidió quedarse en territorio hondureño para anticipar sus trabajos buscando fortalecer el equipo.

En reuniones extraordinarias adelantó que ya he pedido tres refuerzos, evitando hacer barrida como ocurrió en el pasado. "Si nadie se va y renuevan, creo que tendremos a un equipo muy competitivo. Ya pasé una lista, pero para evitar especulaciones, reservaré los nombres, pero son jugadores de un nivel muy alto".

El foco del cafetero es "queremos ser campeones. Mi sueño es hacer un proyecto a mediano o largo plazo. Con lo que hay podemos soñar, pero vamos plazo a plazo. Para el próximo torneo queremos meternos en la pentagonal".

RAMBO Y CONTINUIDAD DE CARLO COSTLY

Según manifestó el propio entrenador, la experiencia de jugadores como Carlo Costly son fundamentales para el equipo, por lo que espera seguir contando con sus servicios en el tramo final de su carrera.

"Carlo Costly es un referente del fútbol hondureño, aparte de ser un extraordinario ser humano y excelente jugador de fútbol, es un líder, es mi mano derecha quien enseña y orienta a estos jugadores jóvenes, yo cuento con él. Le dije que brindara la oportunidad de prepararlo para su retiro".

Sobre su accionar dejó en claro que "lo veo motivado con la autoestima alto, quiere terminar su carrera dejando una huella importante. Es un jugador que casi no se lesiona, tiene una máquina biológica impresionante, es favorable porque un jugador de su edad (37) que no se lesione, es una buena señal".

Celebración de Carlo Coslty con el Platense.

Otro de los jugadores en ocaso de su carrera es Rambo de León, quien espera retirarse jugando en el máximo circuito, pero ¿habría posibilidades para alguien como él en la escuadra selacio? -le consultamos-.

En respuesta a ello Jairo dijo que "Siempre me he manejado con una conducta, si él está en condiciones óptimas y hay una posibilidad de incorporarlo, no le cierro la puerta a ningún jugador porque he sido respetuoso, han sido jugadores que han dejado una imagen muy alta; le ha dado muchas alegrías al fútbol hondureño. Todo eso pasará por un análisis, evaluación. Sí hay una posibilidad, la analizaremos".

FÚTBOL HONDUREÑO VS COLOMBIANO

Para Jairo López la selección hondureña ha perdido terreno en la región centroamericano a diferencia de aquella que clasificó a dos mundiales consecutivos.

"Hoy sí lo percibo (diferencia). En el 2010 esta selección era ejemplo de Centroamérica con la generación de Carlo Costly, Amado Guevara, Rambo de León, Edgard Álvarez... era una selección que competía de tú a tú con cualquiera del mundo o de Centroamérica", alzó.

Contraste con el nivel colombiano. "En Colombia el fútbol para los dirigentes es un negocio lucrativo, desde la base están formando jugadores para venderlos. Tú vas a una selección Sub-20 de Colombia y 90% está en Europa, México o Argentina. Lo mismo con la Sub-17, a nivel de mayores hay una diferencia muy marcada, solo hay un jugador local, el resto juegan en ligas de niveles muy altos".

Pese a ello admite que "esto es transitorio" y que "sé de las características de los jugadores hondureños, llegarán generaciones muy buenas y espero tener la fortuna de formar unos cuántos" durante su pasaje en el Platense.