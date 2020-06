Las personas que aún no podrán incorporarse a trabajar este 8 de junio en Honduras

Carlos Madero, ministro del trabajo, detalló quiénes no pueden presentarse a trabajar este lunes 8 de agosto tras la aprobación de la reativación de la economía en Honduras y donde se prevé que el 20 por ciento de empleados retornen a sus empresas en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En ciudades con cero casos o poca incidencia se iniciará con el 60 por ciento de los empleados, municipios con una cantidad media de casos tendrán el 40 por ciento y los más infectados contarán con el 20 por ciento de la población laboral.

Cada 15 días se irá aumentando a otro 20 por ciento hasta llegar a la cantidad total de empleados y se espera que no haya un rebrote de casos de coronavirus en Honduras.

Ha quedado establecido que este 8 de junio no abrirá el sector transporte, bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones, aeropuertos y centros educativos.

“Las personas con enfermedades de diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes y mayores de 60 años no podrán presentarse a trabajar, debido al alto riesgo de contagio ante covid-19. Las mujeres embarazadas no tienen que ir a trabajar tampoco”, recalcó Carlos Madero en torno a quiénes no pueden ir a trabajar desde este lunes y las empresas deben cumplir.

PLAN ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO

En caso que haya un rebrote se iniciará el cierre de municipios, esto se establece en el plan el cual será desarrollado por una unidad técnica que irá monitoreando la pandemia junto a los entes ya conocidos. El plan establece una serie de puntos importantes como la protección del mercado interno y comercio exterior, apertura progresiva y una cultura nueva de trabajo bajo protocolos y vigilancia.

La región uno está conformada por los municipios con baja incidencia de casos o mediana densidad poblacional. La región dos cuenta con 53 municipios los cuales tiene una incidencia baja de coronavirus. Se cierra con la región tres que es conformada por municipios con números de casos media y alta tomando en cuenta también su alta densidad poblacional.