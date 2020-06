La historia de superación de Jhon Jairo López: Trabajó de guardia y ayudante de cocina para ser DT

"Jugué fútbol hasta los 21 años" pero por "muchas situaciones" no tuvo éxito cuando veía que "mis compañeros se superaban y yo seguía allí, al final no me arrepiento", aseguró Jhon Jairo López.

La historia del técnico colombiano que dirige al Platense Jhon López, que hoy tiene licencia para dirigir en el fútbol europeo otorgado por la UEFA, está escrita con signos de superación que han marcado su vida desde que dejó el fútbol como jugador, para iniciar su aventura como entrenador siendo apenas un joven en tierras cafeteras.

Las páginas de un nuevo libro dictan sus primeros capítulos y pininos en las divisiones menores en la Escuela Nacional del Deporte, como director técnico en la categoría Primera C en Gambeta Deportes y Boca Juniors de Cali.

López fue sumando experiencia hasta que en 1996 tuvo su primer trabajo serio siendo asistente de Reinaldo Rueda (Cortuluá) y más tarde de Rafael Corrales (Atlético Huila- 1997).

SUEÑO QUE TERMINÓ EN EUROPA

Visualizando un futuro más allá de estar bajo la sombra de un entrenador, en entrevista a DIEZ (a través de la plataforma de Facebook y YouTube), el timonel cafetero confesó que el hecho de haber expresado que "tengo que ser técnico, no me quiero quedar como asistente toda la vida" cambió su pasaje por completo.

Aquel joven inexperimentado le apuntó a lo más alto y decidió empacar sus maletas para marcharse a Inglaterra siguiendo sus sueños, episodios que hoy recuerda con decoro después de 11 años entre estudios y experiencias inolvidables.

"Fue algo que tenía que hacer para crecer. Crecí más como persona, vivir 11 años en Europa con la billetera que tenía yo no es fácil, estaba apalancado. Cuando tienes a una familia que te patrocina todo, es más fácil, yo tenía que trabajar, ganar dinero para pagar mi alimentación, vivienda, transportes, estudios", inició relatando con signos de nostalgia frente a su pantalla.

En palabras del técnico mientras estaba estudiando, "no me daba lo suficiente para sustentar todos los gastos económicos", así que "me tocó trabajar siendo seguridad en discotecas, ser chef de cocina, ayudante. Trabajé en muchas partes que hoy me siento orgulloso de lo que hice porque me lo gané a pulso y será ejemplo de vida para mis hijos porque no me tocó fácil, sufrí mucho con el hecho de encontrarme solo".

El DT Jairo López durante sus labores nocturnas en España

En realidad, las noches para López solían ser largas, ya que "cuando mis compañeros iban a casa a descansar, yo me iba a trabajar porque tenía que devengar sueldo en actividades que no hacía en mi país".

Después de tanto sacrificio se graduó como técnico en la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, superando tres niveles de preparación que le avalan como entrenador UEFA, categoría que lo habilita para dirigir en Europa y selecciones nacionales, misma que hoy tiene David Suazo y otros grandes técnicos como Pep Guardiola, Zidane o Mourinho.

"A mí me otorgaron un título, pero ese título me lo gané a pulso porque sufrí mucho. Lloré y tuve cualquier cantidad de excepciones, pero sabía que tenía un sueño y que este era graduarme", soltó con emotividad de orgullo.

En España López dirigió a Las Rozas, luego retornó a su país para dirigir a Cúcuta Deportivo y Deportivo Táchira junto a Jaime de La Pava hasta desligarse para tomar las riendas como DT principal del Universitario Popayán, Depor Aguablanca, Real Cartajena y América Cali.

PASAJE CON REINALDO RUEDA Y AGRADECIMIENTO

Jhon Jairo López fue alumno y compañero de Reinaldo Rueda, mismo que incidió en su llegada al fútbol hondureño.

"En el caso mío, llegué a Honduras por una recomendación de Reinaldo Rueda, se lo agradezco antemano y espero no defraudarlos", dijo.

El DT Jairo López durante uno de sus encuentros con el Platense en la Liga Nacional de Honduras

Sobre Rueda fue claro en que "cuando hablo con él por el tema de Honduras se encuentra muy agradecido. Nunca se olvida que ha sido su trampolín para catapultarse en la élite del fútbol mundial y selecciones. Vive agradecido, por algo le dieron la nacionalidad, dice que le tocó una generación extraordinaria, a raíz de eso logró su clasificación. Él dejó su huella acá y perdurará por mucho".

Finalmente, aseguró que le motiva a dirigir en el fútbol hondureño puesto que "encontrarte con un Pedro Troglio que tiene un equipo internacional competitivo, un Diego Vázquez que tiene cinco títulos, eso te da un margen de decir que el fútbol va a crecer" y que él quiere dejar su huella en el equipo selacio.